Twitter Spaces démarre officiellement: c’est derrière la nouvelle fonctionnalité

Schuberth Casque Modulable Schuberth C3 Pro Sestante Rouge Mat M 57cm

Équipé des dernières technologies et fonctionnalités, le nouveau Schuberth C3 Pro est un casque modulable leader du marché qui offre un excellent confort et une sécurité optimale. Nouvelle ventilation, intérieur amélioré et nouvelle boucle à dégagement rapide pour plus de confort. Le C3 PRO est doté d’une calotte aérodynamique en fibre composite moulée durable pour offrir un casque résistant et léger. La calotte est disponible en deux tailles pour une protection et un ajustement optimaux. Le casque est équipé à l’intérieur de mousse EPS qui offre une meilleure absorption des chocs tout en répartissant les forces sur une plus grande surface. L’intérieur du C3 PRO est développé selon le concept novateur Comfort Fit, qui garantit que le casque est confortable et sûr dans toutes les situations.Caractéristiques : • Intérieur COOLMAX®, Thermocool® et Interpower® pour maximiser la capacité d'évacuation de l'humidité et les propriétés de refroidissement• L'un des casques les plus silencieux du marché : 82 dB à 100 km/h• Intérieur antibactérien, hypoallergique, amovible et lavable• Fermeture micrométrique. • Écran anti-buée conçu pour obtenir une ventilation maximale, même lorsque vous roulez lentement.• La visière est dotée d'un mécanisme de fixation EasyChange qui rend le remplacement de la visière extrêmement rapide et facile.• L’écran solaire intégré permet une adaptation rapide aux conditions météorologiques.• Écran anti-buée inclus• Poids : 1700 g (+/- 50 g)• Homologué ECE 22.05