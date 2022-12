Twitter souffre d’une panne massive, les utilisateurs reçoivent des messages « d’erreur » lorsqu’ils tentent de se connecter

29 décembre 2022 09:41:07 IST

Twitter a subi un problème de panne majeur plus tôt dans la journée. Bien que les rapports initiaux suggèrent que les utilisateurs de la plate-forme qui utilisent des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables pour se connecter via les services Web de Twitter rencontraient des difficultés, un rapport ultérieur a révélé que les utilisateurs qui utilisaient l’application Twitter sur des appareils iOS et Android rencontraient également des problèmes.

Les utilisateurs mobiles et de bureau ne pouvaient pas accéder au site ni gérer les notifications et ont été accueillis par des messages contextuels.

Plus de 10 000 utilisateurs ont signalé des problèmes d’accès au site Web de médias sociaux aux États-Unis à 19 h 40 HE. Alors que certains utilisateurs ont déclaré qu’ils se déconnectaient automatiquement, d’autres se sont plaints que leurs notifications Twitter ne fonctionnaient pas.

« Twitter connaît des pannes internationales affectant l’application mobile et les fonctionnalités, y compris les notifications ; incident non lié à des perturbations ou à un filtrage Internet au niveau national », a déclaré Netblocks dans un tweet.

Depuis que Musk a pris le relais et s’est débarrassé d’un groupe d’ingénieurs chargés de maintenir la plate-forme opérationnelle, les analystes ont affirmé que la plate-forme risquait désormais de s’effondrer à plusieurs reprises car très peu de personnes travaillaient à la maintenance. Bien que Musk ait embauché des personnes pour maintenir les serveurs et les codes que Twitter utilise pour rester fonctionnel, le nombre de personnes embauchées est incomparable avec ce que l’équipe de maintenance avait auparavant.

Plusieurs utilisateurs se sont rendus sur Twitter, partageant qu’ils ne pouvaient pas se connecter.

Les rapports des utilisateurs indiquent que Twitter rencontre des problèmes depuis 19h13 HNE. https://t.co/qqqwagygy9 RT si vous rencontrez également des problèmes Aucun — Downdetector (@downdetector) 29 décembre 2022

Je peux voir cela, mais le fil d’actualité ne se charge pas et ne reçoit pas de notifications ???? pic.twitter.com/EHEg0k2EHK – Lauren Lee Malloy (@LaurenLee_915) 29 décembre 2022

Twitter rencontre des problèmes de performances depuis le 28 octobre 2022. – Plantifa – ???????????? #RuthSentMe (@zenyatta4ever) 29 décembre 2022

Impossible de me connecter à mon compte twitter web. Continuez à recevoir cette erreur après la connexion. Quelqu’un connait le problème/hack ? pic.twitter.com/FZyjqkFbXc — Sajith Pai (@sajithpai) 29 décembre 2022

Musk a même répondu à un, à sa manière typique.

Travaille pour moi – Elon Musk (@elonmusk) 29 décembre 2022

Bien que les services aient été rétablis dans de nombreux domaines et que plusieurs personnes qui se plaignaient de ne pas pouvoir se connecter aient été vues plus tard signaler qu’elles pouvaient se reconnecter, Twitter continue d’être instable dans d’autres domaines.

