Twitter s’effondre en bourse après l’expulsion de Trump, Facebook également en baisse

Pour Facebook et Twitter c’était un réveil brutal aujourd’hui en sac. A l’ouverture de la séance le lundi 11 janvier, les actions des deux sociétés ils ont perdu respectivement 3,2 et 10% de leur valeur par rapport à la clôture de la veille. Le bruit sourd a été attribué aux politiques d’exclusion adoptées ces derniers jours par les deux réseaux sociaux à l’égard du président des États-Unis, Donald Trump; les pertes sur actions ont été partiellement récupérées dès les minutes qui suivent immédiatement l’ouverture de la bourse, mais les deux actions continuent de fluctuer en territoire résolument négatif.

Le plus grand dommage les prend Twitterprobablement parce qu’il a toujours été considéré comme l’un des principaux mégaphones de la présidence Trump. Entre les deux plateformes, en effet, le réseau social Twitter a été le favori du locataire de la Maison Blanche pour la diffusion de ses messages: relancés par les organes de presse et les journaux, les tweets Trumpiens ont fait d’innombrables fois à travers le monde – dans un mécanisme de amplification désormais sous la loupe de nombreux analystes essayant d’expliquer des événements tels que l’assaut contre le Congrès le 6 janvier.

C’est précisément à partir des événements du 6 janvier que les échelons supérieurs de Facebook et Twitter ont pris leur décision d’évincer Trump de leurs plateformes. Cette décision était justifiée par la crainte que de nouveaux messages du Président puissent inciter ses partisans les plus extrêmes à la violence, mais elle n’a pas été bien accueillie par tous. Les mêmes supporters ont a accusé les plateformes de censure, mais aussi des observateurs plus neutres ont émis des doutes sur le travail des deux sociétés, qui sur la base des mêmes prémisses pourraient bouger à tout moment au cours des derniers mois.

Les doutes sur les décisions prises la semaine dernière par les deux réseaux sociaux, mûris au cours du week-end, auraient pu générer l’incertitude aussi chez les investisseurs, qui a ensuite abouti à l’ouverture peu flatteuse aujourd’hui. Pour le moment, les deux réseaux sociaux sont toujours dans le rouge: Facebook perd 2,60%; Twitter sur 7.54.