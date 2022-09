Twitter s’apprête à déposer Elon Musk cette semaine, avant leur procès du 17 octobre

26 septembre 2022 12:59:23 IST

Le PDG de Tesla, Elon Musk, devrait passer les prochains jours avec des avocats pour Twitter, répondant aux questions avant un procès en octobre cela déterminera s’il doit respecter son accord de 44 milliards de dollars pour acquérir la plate-forme sociale après avoir tenté de se retirer de l’accord.

La déposition, prévue lundi et mardi et une éventuelle prolongation mercredi, ne sera pas publique. Dimanche soir, il n’était pas clair si Musk apparaîtrait en personne ou par vidéo. Le procès devrait commencer le 17 octobre devant le Delaware Chancery Court, où il ne devrait durer que cinq jours.

Musk, l’homme le plus riche du monde, a accepté en avril d’acheter Twitter et de le privatiser, offrant 54,20 dollars par action et s’engageant à assouplir le contrôle du contenu par l’entreprise et à éliminer les faux comptes. Les actions Twitter ont clôturé vendredi à 41,58 €.

Musk a indiqué en juillet que il voulait se retirer de l’affaireincitant Twitter à déposer une plainte pour le forcer à mener à bien l’acquisition.

Les avocats de Musk et Twitter y travaillent depuis plusieurs mois maintenant. Après que Musk a proposé d’acheter Twitter et de le privatiser, le cours de l’action de la plateforme de médias sociaux a légèrement augmenté.

Cependant, depuis que Musk a ouvertement commencé à contester les affirmations de Twitter concernant ses utilisateurs actifs et sa base d’utilisateurs en général, la valeur des actions de Twitter a commencé à chuter. Bien que comme

