Twitter revérifie les comptes de certaines célébrités. Même ceux de ceux qui ne l’ont pas payé

Antoniolo Societá Agricola Antoniolo Gattinara Riserva San Francesco 2017

Le Piémont est un véritable labyrinthe d'appellations. Au total, cette région du nord de l'Italie compte, entre la Denominazione di'Origine Controllata (D.O.C) et la Denominazione di'Origine Controllata e Garantitta (D.O.C.G), un total de 58 qualifications où sont classés ses vins très variés. Certaines sont nées plus tôt que d'autres. Cependant, la plupart d'entre elles sont devenues officielles au cours du 20ème siècle. Cela ne signifie pas que nos ancêtres ne s’intéressaient pas au vin (loin de là). En fait, les Romains ont été les premiers à planter des vignes ici, au pied des Alpes. Mais il y avait une croyance populaire selon laquelle la quantité primait sur la qualité. Cependant, il y a toujours une exception à la règle. Et dans ce cas, c'est Mario Antoniolo, un jeune homme qui, dès 1948, a commencé à donner au sol l'importance qu'il mérite, en différenciant les terroirs et les zones spéciales. En bref, il a commencé à donner un sens à la vinification. Aujourd'hui, sous cette philosophie, Antoniolo Societá Agricola continue de fonctionner et de produire certains des vins les plus renommés et les plus importants de l'Italie du Nord, comme l'Antoniolo Gattinara Riserva San Francesco. Antoniolo Gattinara Riserva San Francesco est un Nebbiolo mono-cépage produit à partir de raisins cultivés à San Francesco, l'un des domaines dans lesquels sont divisés les 86 hectares actuels de la cave. Plus précisément, cette parcelle (d'environ 3,5 hectares) est située sur une colline à 390 mètres d’altitude. Aujourd'hui, Lorella et Alberto Zoppis Antoniolo (les petits-enfants de Mario) s'occupent des vignobles de plus de 60 ans orientés vers l'ouest, plantés sur un sol volcanique. Dans ce matériau parfaitement drainé, les vignes peuvent parfaitement enfoncer leurs racines, tout en bénéficiant du climat continental (avec des hivers froids et des étés très chauds). Dans la cave, le vin Antoniolo Gattinara Riserva San Francesco passera par trois matériaux. D'abord dans du ciment, où il fermentera spontanément et passera 18 jours en macération. Ensuite, le vin est élevé pendant un minimum de trois ans dans des fûts usagés et des fûts de chêne français. Enfin, comme l'indique l'appellation, Antoniolo Gattinara Riserva San Francesco vieillira un an en cave avant d'être mis en vente. Un pionnier dans le nord de l'Italie.