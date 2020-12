Twitter réinitialisera les abonnés du nouveau président américain Joe Biden

Dans les semaines à venir, le président élu des États-Unis Joe Biden héritera de son prédécesseur Donald Trump les rênes de l’une des superpuissances mondiales, mais malgré cela il ne pourra pas garder les adeptes de Twitter qui au cours des 4 dernières années ont suivicompte présidentiel. La décision a été annoncée ces jours-ci par le réseau social: lorsque Joe Biden deviendra le quarante-sixième président des États-Unis d’Amérique, le compte Twitter @POTUS (du président des États-Unis) normalement associé au charge il se réinitialisera comme s’il venait d’être ouvert.

Le déménagement diffère de ce qui a été fait lors de l’élection de Donald Trump, voté fin 2016 et pris ses fonctions début 2017. A l’époque, le réseau social a décidé de remettre le compte au nouveau président avec une formule hybride: les tweets présents jusqu’au jour de l’inauguration ont tous été supprimés et transportés vers un nouveau compte créé ad hoc en tant qu’archive pour les tweets de l’époque précédente, mais les adeptes du compte présidentiel à l’époque de Barack Obama ils sont automatiquement devenus abonnés Compte @POTUS géré par Donald Trump.

Selon le Wall Street Journal, L’équipe de Biden n’est pas particulièrement enthousiaste de la décision et a déjà exprimé un avis à cet effet auprès des responsables de la plateforme. D’une part, il est vrai que Trump s’est toujours davantage appuyé sur son compte personnel pour diffuser ses messages dans le monde, et c’est le profil le plus suivi par les partisans et les médias ces dernières années; en revanche, le profil officiel compte actuellement plus de 33 millions d’abonnés accumulé en plus de 12 ans d’histoire, et est donc un puissant mégaphone pour les communications officielles de la Maison Blanche. Non seulement cela: la décision de réinitialiser le nombre d’abonnés s’appliquera également à la plupart des comptes officiels liés à d’autres postes officiels, à savoir @VP, @FLOTUS, @PressSec, @Cabinet et @LaCasaBlanca: les profils qui seront attribués au vice-président, à la première dame, à l’équipe gouvernementale et à la Maison Blanche.