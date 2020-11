Twitter réagit à la "Surprise" Fin de Gucci Mane Jeezy Verzuz

Gucci Mane était très irrespectueux envers Jeezy à l’approche de leur match Verzuz, faisant tout, depuis insulter ses vêtements jusqu’à lui rappeler le moment où il a tué son pote Pookie Loc

Il a continué à manquer de respect pendant la bataille – qui a eu lieu au célèbre club de strip-tease d’Atlanta Magic City avec chaque homme sur un trône, – en jouant « Truth », la tristement célèbre piste de diss qui parlait du meurtre de Pookie.

Cependant, tout cela était une grande installation. À la fin, Gucci et Jeezy ont écrasé leur boeuf et joué leur morceau « So Icy ».

