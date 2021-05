Twitter réactive la vérification du profil: quatre ans plus tard, il est possible de demander à nouveau le badge bleu

C’est en novembre 2017 que Jack Dorsey, PDG de Twitter, a admis que la procédure de vérification des comptes était «rompue». C’était un processus peu clair et déroutant et, en l’absence d’un meilleur, le réseau social de l’oiseau bleu a décidé de le fermer. Quatre ans se sont écoulés depuis et, après avoir recueilli les commentaires des utilisateurs, Twitter vient d’annoncer qu’il reprend la vérification de son profil.

Nous savions depuis juin (officieusement) et depuis novembre (officiellement) 2020 que Twitter travaillait sur une nouvelle méthode de vérification, une méthode qui, assurent-ils depuis la plateforme, donne «plus de transparence, de crédibilité et de clarté à la vérification sur Twitter». Ensuite, nous passerons en revue toutes les nouvelles liées à la nouveau système de vérification Twitter et les plans que l’entreprise a en tête.

Vérification oui, mais pas pour tous

Pour ceux qui ne sont pas un utilisateur Twitter, un profil vérifié est celui qui a un badge bleu à droite du nom. Il sert à identifier l’authenticité des comptes qui, selon Twitter, «présentent un grand intérêt public». Selon la plate-forme, les nouveaux guides de vérification reposent sur trois principes: «donner l’exemple, tweeter aux autres comment nous aimerions qu’ils nous tweetent et servir la conversation publique de manière authentique, avec respect et considération».

Qui peut être vérifié? Pour le moment, gouvernement; entreprises, marques et organisations; organisations de presse et journalistes; divertissement; sports et jeux vidéo; militants, organisateurs et autres personnalités influentes. Dans chaque catégorie, il existe une série d’exigences qui doivent être satisfaites et qui sont détaillées dans la politique de vérification. Vous pouvez trouver tous les critères ici, mais pour nous donner une idée, voici la définition du «gouvernement» et ses critères:

« gouvernement– Comptes rendus des principaux fonctionnaires et postes actuels, y compris les chefs d’État, les élus, les ministres nommés, les entités institutionnelles, les ambassadeurs et les porte-parole officiels. Les candidats officiels à des fonctions publiques au niveau de l’État ou au niveau national peuvent également être vérifiés dans certains pays, lorsque les ressources disponibles nous permettent de le faire de manière juste et équitable. Pour ce faire, il doit y avoir une référence publique au compte sur un site officiel du gouvernement ou d’un parti ou une publication, ou plusieurs références dans les médias. Les comptes officiels des services publics et d’autres services peuvent également être vérifiés, de même que les personnes occupant des postes de direction et les porte-parole officiels. «

D’un autre côté, les comptes doivent être authentiques, c’est-à-dire avoir une identité vérifiée. Cela peut se faire via un lien vers un site officiel faisant référence à la personne ou à l’organisation, via une photo d’un document d’identité délivré par un gouvernement (DNI, passeport …) ou avec un compte de messagerie officiel avec un domaine pertinent. la catégorie (@ amazon.com, @ educacion.gob.es, etc.).

De plus, les comptes doivent avoir un nom de profil, une photo de profil et un e-mail ou un téléphone portable confirmé. Il sera également nécessaire que le compte ait été actif au cours des six derniers mois et qu’il ait un « dossier d’adhésion à la Règles Twitter«Il convient de noter que les comptes déjà vérifiés n’auront pas à répéter le processus et conserveront leur statut.

Avec cela sur la table, comment pouvez-vous demander une vérification? Au cours des prochaines semaines, tout le monde sur Twitter verra une nouvelle option dans les paramètres de l’application pour demander une vérification. Ils devront simplement choisir la catégorie qui correspond à leur compte, proposer une vérification d’identité, et attendre une à quatre semaines. Le temps dépendra du volume de demandes que Twitter reçoit. En cas d’acceptation, le badge apparaîtra sur le compte. En cas de refus, nous pourrons réessayer après 30 jours.

À venir sur Twitter

Le retour de la vérification des comptes est, sans aucun doute, la principale nouveauté, mais ce n’est pas la seule. D’une part, sur Twitter, ils prétendent planifier ajouter d’autres catégories éligibles à la vérificationVous, en tant que scientifiques, universitaires et chefs religieux, quelque chose qui devrait arriver cet été. D’autre part, ils étudient de nouvelles façons d’améliorer l’identité des profils.

Au cours des prochains mois, ils annonceront une sorte de badge qui permettra d’identifier des comptes automatisés ou des bots, qui permettra à l’utilisateur de savoir s’il y a une personne ou un système automatique derrière le profil. Ils prévoient également de lancer des comptes commémoratifs et de nouvelles options pour les profils, à savoir: un onglet «À propos de moi», des pronoms (Il / Lui, Elle / Elle) et un badge indiquant que le profil est confirmé, soit par téléphone, soit par email.