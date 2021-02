Twitter publie des revenus de 222,1 millions de dollars au T4 2020 en tant que base d’utilisateurs et augmentation des revenus

10 févr.2021 09:31:18 IST

Twitter a publié de solides résultats pour les trois derniers mois de 2020, couronnant ce que le PDG Jack Dorsey a appelé «une année extraordinaire» pour la plateforme. Les nouveaux utilisateurs se sont inscrits en grand nombre pour suivre les événements mondiaux en temps réel malgré les défis de la désinformation électorale et l’intensification des appels à interdire l’actuel ancien président Donald Trump. La société basée à San Francisco a gagné 222,1 millions de dollars, soit 27 cents par action, entre octobre et décembre. Cela représente une hausse de 87% par rapport à 118,8 millions de dollars, ou 15 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus ont augmenté de 28% à 1,29 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 29 cents par action et à 1,18 milliard de dollars, selon un sondage réalisé par FactSet.

Twitter comptait 192 millions d’utilisateurs quotidiens, en moyenne, au troisième trimestre, en hausse de 27% d’une année sur l’autre. En comparaison, Facebook comptait en moyenne 1,84 milliard d’utilisateurs quotidiens en décembre 2020, soit une augmentation de 11% d’une année sur l’autre. Twitter ne divulgue pas les chiffres d’utilisateurs mensuels.

Nazmul Islam, analyste d’EMarketer, a déclaré que Twitter pourrait voir une partie de la croissance des utilisateurs chuter au cours du trimestre en cours en raison de la suppression des comptes et des défections des personnes qui s’opposent aux interdictions de compte. Mais il a ajouté que les revenus publicitaires devraient rester solides alors que la société continue d’investir dans l’infrastructure publicitaire.

Twitter a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus 2021 augmentent plus rapidement que les dépenses – ce qui signifie qu’il générerait des bénéfices – mais n’a pas donné d’indications plus précises. Et cela suppose que la pandémie de coronavirus continue de s’améliorer et que la société voit un effet «modeste» des nouveaux changements de confidentialité associés à iOS 14 d’Apple.

Apple se prépare à déployer un nouveau contrôle de la confidentialité au début du printemps pour empêcher les applications iPhone d’observer secrètement les gens, ce qui pourrait nuire aux entreprises qui comptent sur le suivi des personnes pour afficher des publicités personnalisées – comme Facebook et Twitter.

Les actions de Twitter ont grimpé de 1,23 €, ou 2%, à 61,10 € après les heures ouvrables après la publication des résultats. L’action avait clôturé en hausse de 1,71 €, ou 2,9%, à 59,87 €.

.

