Twitter pourrait fermer Periscope, son application vidéo en direct qui avait déjà du succès

Périscope est absent de la carte depuis un certain temps et pour Twitter, cela n’est pas passé inaperçu.

Twitter a acheté Periscope en 2015 en raison du succès de cette application de vidéo en direct et sa célébrité a diminué à des vitesses impensables depuis lors. Tellement que le réseau social populaire du petit oiseau songerait à le fermer selon informations publiées par le développeur inversé populaire Jane Manchun Wong.

À l’époque, Periscope atteignait 10 millions d’utilisateurs grâce à son format vidéo vertical innovant, mais avec le temps, il a perdu cet air frais et s’est joint au groupe des applications du tas.

En conséquence de son disparition Dans la vie quotidienne des utilisateurs, Twitter envisagerait sérieusement sa fermeture et la preuve en est un message caché dans le code de l’application dans laquelle il peut être lu textuellement. « Fermez l’application ».

Il n’y a pas d’annonce officielle à ce sujet … mais il y a des indications

Jane Manchun Wong a découvert la partie cachée du code et depuis sa publication, Twitter n’a pas parlé et ne devrait pas le faire. La seule chose que l’on sait, c’est que le message fait référence à la page de questions et réponses sur Periscope sur Twitter, donc la spéculation sur une clôture proche n’a pas tardé à venir.

En plus de tout cela, Twitter a récemment acquis le plateforme vidéo et audio Équipe il y aurait donc déjà un substitut aux garanties et plus courant pour Periscope. L’équipe a également été fermée, il est prévu qu’il sera bientôt intégré naturellement dans Twitter il semble donc plus proche que jamais du message « App shutdown » apparaissant dans les futures versions de Periscope.

