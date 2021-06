Twitter pourrait bientôt lancer le service payant Super Follows pour les utilisateurs comptant plus de 10 000 abonnés

07 juin 2021 12:30:34 IST

Plus tôt cette année, lors du Twitter Analyst Day, Twitter annoncé qu’il travaille sur un nouveau service payant appelé Super Follows, pour permettre aux utilisateurs de facturer leur contenu. Maintenant, quelques captures d’écran partagées par l’ingénieur inverse Jane Manchun Wong révèlent à quoi cela pourrait ressembler. Les captures d’écran sont également un indice que le service pourrait être officiellement lancé bientôt. Selon les recherches de Wong, dont le travail est généralement précis, le service Super Follows sera limité aux utilisateurs comptant plus de 10 000 abonnés, qui ont publié au moins 25 tweets au cours des 30 derniers jours et qui ont 18 ans ou plus.

Twitter travaille sur l’application Super Follows Conditions:

– Avoir au moins 10000 abonnés

– Avoir publié au moins 25 Tweets au cours des 30 derniers jours

– Avoir au moins 18 ans notamment, « Contenu adulte » et « OnlyFans » sont mentionnés dans les sections catégorie et plateforme https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2 – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 6 juin 2021

Wong a également constaté que les utilisateurs de Super Follows pourront catégoriser leur contenu sous des rubriques telles que Contenu pour adultes, Beauté, Comédie, B2B, etc. Les créateurs de contenu pourront apparemment également publier sur d’autres plateformes comme Facebook, twitch, amd OnlyFans.

Les utilisateurs de Super Follows pourront gagner de l’argent pour chaque nouvelle personne qui s’y abonnera.

Une capture d’écran montre également un estimateur de revenus, qui laisse entendre que le service peut coûter aux utilisateurs 4,99 € par mois, soit environ 360 Rs par mois.

Le service Super Follows permettra essentiellement aux utilisateurs de s’abonner à du contenu exclusif de créateurs et d’obtenir des étiquettes de Super Followers.

Twitter, qui gagne actuellement de l’argent grâce aux publicités et aux publications promues, pourrait être en mesure d’ajouter des revenus supplémentaires via les transactions Super Follows.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂