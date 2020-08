Twitter piraté: les comptes d’Obama, Musk, Gates and Co. publient des arnaques

Twitter semble avoir été victime d’une attaque de pirate informatique dans la nuit du 16 juillet 2020. D’innombrables comptes d’utilisateurs éminents ont publié des messages contenant du contenu frauduleux. Parmi eux se trouvaient les récits de Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, Mike Bloomberg, Joe Biden, Kayne West, Jeff Bezos et Wiz Khalifa.

Dans les nouvelles, qui répartissent tous les comptes, les auteurs ont appelé à ce que les paiements Bitcoin soient effectués sur un compte spécifié. Les riches propriétaires des comptes Twitter avaient en somme décidé de céder une partie de leur patrimoine à d’autres personnes. Quiconque transfère du Bitcoin devrait donc récupérer le double du montant.

Pillé plus de 100 000 $

Aussi étrange que puisse paraître l’action, elle a malheureusement également réussi. Probablement, certains utilisateurs, surpris par la générosité des célébrités, ont vraiment cru en leur humeur soudaine de dépenses et ont transféré de grandes quantités sous forme de Bitcoin. Dans tous les cas, l’aperçu librement visible des transactions sur le compte spécifié révèle que (à 23 h 50) plus de 320 virements ont eu lieu – et plus de 100 000 $ ont été reçus.

Le grand nombre de comptes Twitter compromis pourrait indiquer que les mots de passe de ces utilisateurs n’ont pas été espionnés individuellement, mais plutôt qu’une faille de sécurité était le point de départ de Twitter lui-même. Cependant, cela n’a pas encore été clarifié.

Les comptes d’entreprise d’Apple, Tesla et Co. sont également concernés

En plus des comptes Twitter individuels, les comptes de grandes entreprises comme Apple, Tesla, Uber et plusieurs entreprises qui traitent des crypto-monnaies comme Bitcoin semblent avoir été piratés. Comme Twitter l’a annoncé vers minuit, l’incident est en cours d’enquête et une solution au problème est en cours d’élaboration.