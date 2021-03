Twitter permettra désormais aux utilisateurs iOS de regarder des vidéos YouTube directement à partir de la chronologie

22 mars 2021 16:23:23 IST

Twitter a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de regarder des vidéos YouTube directement à partir de la chronologie de la maison. Cela leur permettra de regarder facilement des vidéos sans avoir à quitter une conversation ou un message. Actuellement, la capacité est en cours de test pour l’application iOS et devrait bientôt atteindre les utilisateurs d’Android et du Web. Les informations proviennent du tweet de l’assistance Twitter. Avec cela, les utilisateurs pourront appuyer sur une vidéo YouTube affichée sur leur chronologie et la regarder à partir de là. Cette fonctionnalité est similaire aux vidéos qui apparaissent sur Facebook.

À partir d’aujourd’hui sur iOS, nous testons un moyen de regarder des vidéos YouTube directement dans votre chronologie d’accueil, sans quitter la conversation sur Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 18 mars 2021

Auparavant, pour regarder des vidéos sur Twitter, les gens devaient cliquer sur le lien, pour être redirigés vers une autre page pour le regarder. Cela a interrompu l’expérience utilisateur car les gens ne pouvaient plus rester sur les conversations où ils étaient.

On dit que Twitter utilise le point d’accès YouTube iFrame Player, conformément à un rapport par TechCrunch. Le test sera initialement disponible pour les utilisateurs iOS aux États-Unis, au Japon, au Canada et en Arabie saoudite, et atteindra à terme des personnes dans le monde entier.

Twitter a également annoncé la possibilité pour les utilisateurs de télécharger des images 4K sur Android et iOS. Cela peut être fait via une nouvelle option sous «Données et stockage» dans le menu Paramètres.

Parlant de l’avenir, Twitter devrait également introduire un bouton Annuler et un modèle basé sur un abonnement permettant aux gens de publier du contenu réservé aux abonnés sur la plate-forme.

.

