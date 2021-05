Twitter permet désormais aux utilisateurs d’ajouter des pots de conseils virtuels à leurs comptes afin que d’autres puissent prendre en charge leurs tweets

7 mai 2021 10:14:24 IST

Twitter a commencé jeudi à laisser certains utilisateurs ajouter des pots de pointe virtuels aux comptes afin que les gens puissent soutenir leurs tweets en jetant de l’argent. Un nombre limité d’utilisateurs à travers le monde qui tweetent en anglais peuvent ajouter une fonction «Tip Jar» à leurs profils, selon Esther Crawford, chef de produit senior de Twitter. Le groupe comprenait des créateurs, des journalistes, des experts et des organisations à but non lucratif.

« Vous dirigez la conversation sur Twitter et nous voulons vous aider à vous soutenir mutuellement au-delà des suivis, des retweets et des j’aime », a écrit Crawford dans un article de blog. « C’est une première étape dans notre travail pour créer de nouvelles façons pour les gens de recevoir et de montrer leur soutien sur Twitter – avec de l’argent. »

Une icône Tip Jar sur une page de profil indique une option à utiliser pour des services tels que Patreon, PayPal ou Venmo pour envoyer de l’argent à un créateur, selon Crawford.

Twitter ne prend aucune coupe de pourboires, a-t-elle déclaré.

« Bientôt, plus de personnes pourront ajouter Tip Jar à leur profil et nous allons étendre à plus de langues », a déclaré Crawford.

La plate-forme de messagerie mondiale un-à-plusieurs souhaite élargir ses rangs d’utilisateurs et inciter les gens à passer plus de temps au service.

La semaine dernière, Twitter a fait état de bénéfices plus faibles que prévu et d’une croissance décevante du nombre d’utilisateurs.

Twitter a eu du mal à s’étendre au-delà de son public cible de célébrités, de journalistes et de dirigeants politiques, même s’il est devenu un forum important pour les débats politiques.

Twitter a été confronté à des défis pour lutter contre la désinformation et les contenus abusifs alors même qu’il s’efforce de devenir une plate-forme pour le discours politique.

Plus tôt cette semaine, Twitter a également commencé à déployer la fonctionnalité Spaces auprès d’un public plus large. La fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs comptant plus de 600 abonnés.

(Lire aussi: Le clubhouse et les espaces Twitter sont la zone de conversation Boucle d’or – ils sont parfaits)

Avec les contributions de l’Agence-France Presse

