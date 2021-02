Twitter paye? Le réseau social explore les frais d’abonnement et le paiement des fonctionnalités

Twitter peut facturer Tweetdeck et des fonctionnalités premium telles que la suppression des publicités ou l’annulation des tweets.

De nombreuses applications mobiles optent pour le modèle d’abonnement pour atteindre un revenu constant et le dernier à rejoindre cette tendance pourrait être le réseau social Twitter, qui veut gagner de l’argent au-delà de la publicité et envisage diverses options telles que les frais d’abonnement et le paiement de fonctionnalités supplémentaires.

Twitter travaille sur une version payante pour améliorer ses revenus

Comment pouvons-nous lire sur Bloomberg Twitter PDG Jack Dorsey évalue diverses options pour augmenter les revenus de l’entreprise.

Selon le média consulté, ce n’est pas quelque chose de nouveau puisque Twitter réfléchit depuis plusieurs années à passer à un modèle d’abonnement mais maintenant c’est quand il gagne plus de force, puisqu’ils analysent plusieurs manières de le réaliser.

La raison principale de cette décision est ne comptez pas tellement sur les revenus publicitaires, juste au moment où Apple prépare la nouvelle version de son système d’exploitation pour iPhone et iPad, iOS 14.5, qui comprendra une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permettra aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent ou non autoriser le suivi des applications et des jeux.

L’une des options que Twitter évalue pour augmenter ses revenus est convertir Tweetdeck, qui est une plateforme appartenant au réseau social depuis 2011 qui nous permet de gérer plusieurs comptes et de programmer des tweets, dans un service payant

Une autre option sur la table de Jack Dorsey est la possibilité que influenceurs ou créateurs de contenu facturer à leurs abonnés un certain montant pour accéder au contenu exclusif, et de ce revenu Twitter recevrait une commission.

Mais, sans aucun doute, l’alternative qui gagne en force au sein du réseau social Blue Bird est de facturer une série de des fonctionnalités premium comme une chronologie sans publicité, annulez les tweets, des vidéos à plus haute résolution, une meilleure analyse de profil et outils de personnalisation comme des couleurs personnalisées et des hashtags pour les profils utilisateur et les publications.

