Twitter : même Elon Musk n’est pas assez riche pour apporter une liberté d’expression absolue à la plate-forme, voici pourquoi

Elon Musk est le milliardaire numéro un de la planète. Si quelqu’un peut transformer le cyberespace en un paradis – ou un enfer – de « l’absolutisme » de la liberté d’expression via une prise de contrôle de Twitter de 44 milliards de dollars (35 milliards de livres sterling), alors c’est sûrement lui l’homme. À droite?

Lorsque des éléphants du marché libre comme Musk ou Jeff Bezos (qui a racheté le Washington Post en 2013) prennent en charge les grands médias de masse, des inquiétudes surgissent quant à l’orientation de la liberté d’expression, qui reste l’ingrédient essentiel de la participation démocratique.

Cela alimente des préoccupations plus larges concernant la privatisation toujours croissante des espaces publics. À l’ère en ligne, le fait que nous passions autant de temps dans des espaces privés à générer des revenus publicitaires pour des milliardaires est considéré par beaucoup comme un affront à la dignité humaine. L’accord Twitter ne peut que déplacer la propriété d’un ensemble de mains privées à un autre, mais le fait que le milliardaire le plus riche (et controversé) du monde soit impliqué semble aggraver la situation.

Mais la réalité est plus complexe. L’idylle nostalgique de la liberté d’expression est qu’il était une fois une « mairie » ou une « place publique », où les citoyens se réunissaient sur un pied d’égalité pour débattre des problèmes du jour. Chaque idée pourrait être diffusée librement parce qu’une population éclairée distinguerait la vérité du mensonge, le bien du mal.

Les représentants élus du peuple procéderaient alors à des conclusions fidèles à la « volonté du peuple » et élaboreraient des lois sages en conséquence. Ces images d’un hôtel de ville ou d’une place publique sont supposées être publiques au sens plein – elles sont librement ouvertes à tous et aucun citoyen privé ne les possède.

En fait, de telles arènes n’ont jamais existé, du moins pas dans les démocraties modernes. Au cours des années passées, les lois sur le blasphème dans de nombreux pays occidentaux ont imposé des restrictions sur la capacité des gens à parler avec franchise de ce qui était, à l’époque, une bien plus grande influence de l’Église sur la politique publique. Plus important encore, les femmes, les minorités ethniques, les peuples colonisés et autres n’ont souvent rien de tel que les prérogatives de s’exprimer sans crainte dans le forum public, et encore moins en tant que citoyens égaux.

Pourtant, les mythes contiennent souvent une part de vérité. Il ne fait aucun doute que la protestation et la dissidence qui avaient lieu dans les espaces publics se sont maintenant largement déplacées vers les plateformes de médias en ligne qui sont détenues et exploitées par des entreprises privées. (Nous avons toujours des manifestations de rue, mais même elles comptent sur la publicité en ligne pour augmenter leur nombre.)

Pouvoir public

Pourtant, si nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir des intérêts privés des médias, nous ne devons pas non plus le surestimer. Presque le même jour que l’accord Twitter de Musk a éclaté, l’Union européenne a annoncé qu’elle adopterait une loi sur les services numériques.

Cela augmentera considérablement les pouvoirs du bloc pour restreindre les contenus qui promeuvent le terrorisme, les abus sexuels sur des enfants, les discours de haine (que l’UE a eu tendance à définir en termes larges), la désinformation, la fraude commerciale et d’autres discours qui posent des problèmes pour la sécurité individuelle ou la société démocratique .

Je devrais dire, comme je l’ai écrit ailleurs, que je ne suis pas d’accord avec plusieurs éléments du droit de l’UE et des règles britanniques similaires, mais ce n’est pas le sujet ici. Le fait est que même les milliards de Musk ne le protégeront pas.

Il peut aller de l’avant et licencier tous les moniteurs de parole de Twitter s’il le souhaite, mais il ne faudra pas longtemps avant qu’il ait besoin de les réembaucher. Pour chacune des catégories de contenu couvertes par la législation de l’UE, de lourdes amendes peuvent être imposées en cas d’infraction, de sorte que la seule façon d’éviter les amendes serait de continuer à faire de la surveillance.

En fait, pourquoi ces moniteurs ont-ils été embauchés en premier lieu ? Ce n’est pas parce que Facebook, YouTube, Twitter et d’autres plateformes en ligne ont commencé avec une profonde conscience sociale.

Bien au contraire: ils ont commencé comme les supposés absolutistes de la liberté d’expression que Musk s’imagine maintenant être. En tant qu’entreprises américaines, elles supposaient qu’elles respecteraient la loi sur la liberté d’expression telle qu’énoncée dans le premier amendement à la constitution américaine.

Depuis les années 1960, la Cour suprême des États-Unis a interprété le premier amendement pour permettre un discours plus provocateur que les autres nations ne l’ont autorisé. Néanmoins, et contrairement à la croyance populaire, même la loi américaine n’est en aucun cas absolutiste en matière de liberté d’expression et ne l’a jamais été. De nombreux discours sont réglementés, tels que les données militaires restreintes, les accords de confidentialité professionnelle et les détails des procédures du jury, pour n’en citer que quelques-uns parmi de nombreux exemples.

Comme je l’ai expliqué dans mon livre de 2016, Hate Speech and Democratic Citizenship, aucune société n’a jamais autorisé la liberté d’expression absolue, et ce n’est pas non plus quelque chose qu’un système juridique aurait jamais les moyens de soutenir. Nos arguments au sujet de la réglementation portent toujours sur le degré, et jamais sur le tout ou rien.

Sans surprise, la bulle du premier amendement des grandes plateformes de médias en ligne américaines a rapidement éclaté. Compte tenu de leur portée mondiale, ils sont soumis aux lois de toutes les nations dans lesquelles ils opèrent.

Une fois que l’UE a commencé à sévir, ces entreprises ont soudainement embauché des légions de moniteurs en ligne. Et les nouvelles lois de l’UE – achevées avant même que la prise de contrôle de Musk ne soit en cours – montrent que les pays qui abritent des marchés clés peuvent peser encore plus fort.

Les confrontations à venir ne seront donc pas entre la censure dictatoriale d’un côté et l’absolutisme de la liberté d’expression de l’autre. Ils seront entre les entreprises et les gouvernements. Et comme Elon Musk le saura bientôt s’il ne l’est pas déjà, de nombreux gouvernements semblent prêts à se battre.

Eric Heinze, professeur de droit, Queen Mary University of London. Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article d’origine.

