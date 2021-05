Twitter lance son «  pot de conseils  », mais les paiements PayPal partageront votre adresse physique et votre adresse e-mail si vous ne faites pas attention

Nows Home Pot en métal blanc H58

Ce pot en métal powder coated et en fibre de verre blanc est un article unique de cette saison d'une part par sa forme mais également par son originalité. Ce pot apportera une touche trs moderne votre extérieur. Informations sur la composition : La fibre de verre est une matire minérale devenue le renfort fibreux des matériaux composites, d'une résistance supérieure l'acier elle est incombustible, peu sensible aux variations de températures et d'hygrométrie, et imputrescible. Le powder coating est un type de revtement appliqué sous forme de poudre sche et fluide . La principale différence entre une peinture liquide conventionnelle et un revtement en poudre est que le revtement en poudre ne nécessite pas de solvant pour maintenir les parties de liant et de charge sous une forme de suspension liquide. Le revtement est généralement appliqué par voie électrostatique et est ensuite durci sous chaleur pour lui permettre de s'écouler et de former une peau . Il est habituellement utilisé pour créer une finition dure qui est plus dure que la peinture conventionnelle. Revtement en poudre est principalement utilisé pour le revtement des métaux , tels que les appareils ménagers , l' aluminium extrusions , du matériel de tambour et pices d' automobile et de bicyclette . Métal powder coated et fibre de verre Design FERY