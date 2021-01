Twitter lance Birdwatch, un programme pilote dans lequel les utilisateurs aideront à lutter contre la désinformation

26 janv.2021 14:55:18 IST

Twitter demande à ses utilisateurs de lutter contre la désinformation sur son service en signalant et en signalant les tweets trompeurs et faux. Le programme pilote dévoilé lundi, appelé Birdwatch, permet à un groupe d’utilisateurs présélectionnés – pour l’instant, uniquement aux États-Unis – de s’inscrire via Twitter. Ceux qui souhaitent s’inscrire doivent avoir un opérateur de téléphonie basé aux États-Unis, une adresse e-mail et un numéro de téléphone vérifiés et aucune violation récente des règles Twitter. Twitter a déclaré vouloir que les experts et les non-experts rédigent des notes sur Birdwatch. Il a cité Wikipédia comme un site qui prospère grâce aux contributions de non-experts.

«Lors des tests de concept, nous avons vu des non-experts rédiger des notes concises, utiles et faciles à comprendre, citant souvent des sources d’experts précieuses», l’entreprise écrit dans un article de blog.

Twitter, ainsi que d’autres sociétés de médias sociaux, s’efforce de lutter contre la désinformation sur son service. Malgré des règles et une application renforcées, les mensonges sur l’élection présidentielle américaine et le coronavirus continuent de se propager.

Mais si l’effort doit fonctionner, Twitter devra anticiper les abus et les mauvais acteurs qui tentent de jouer le système à leur avantage.

Pour aider à éliminer les notes inutiles ou créées par les trolls, par exemple, Twitter prévoit d’attacher un «score d’utilité» à chacune d’elles et d’étiqueter les notes utiles «actuellement jugées utiles».

La société a déclaré que Birdwatch ne remplacerait pas d’autres étiquettes et vérifications de faits que Twitter utilise actuellement – principalement pour la désinformation et les publications trompeuses liées aux élections et au COVID-19.

Le programme débutera avec 1 000 utilisateurs et s’étendra éventuellement au-delà des États-Unis.

Twitter, basé à San Francisco, a déclaré qu’il essayait de faire en sorte que Birdwatch ait un large éventail de points de vue et de participants – un problème permanent sur Wikipedia, où de nombreux contributeurs et éditeurs sont des hommes blancs.

«Si nous avons plus de candidats que de créneaux pilotes, nous admettrons des comptes au hasard, en priorisant les comptes qui ont tendance à suivre et à interagir avec des publics et des contenus différents de ceux des participants existants», a écrit Twitter.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂