Twitter lance ‘Birdwatch’, son outil par lequel les utilisateurs avertissent des faux contenus sur le réseau social

Dans les dernières heures, Twitter a rendu public son outil «Birdwatch» dans certaines régions du monde. C’est une autre fonctionnalité avec laquelle Ils espèrent pouvoir mieux modérer la désinformation qui peut survenir sur la plateforme. Il rejoint ainsi le retweeter limité ou tweets avec des étiquettes. Mais il y a une différence importante ici: c’est la communauté des utilisateurs qui décide.





La vérité est que la fonctionnalité a été montrée pour la première fois en octobre 2020. Maintenant, Twitter dit qu’ils lancent enfin le programme pilote dans lequel ils incluent pour l’instant des utilisateurs des États-Unis. Ces utilisateurs pourront participer pour décider et alerte au contenu publié sur Twitter qui peut être faux ou trompeur.

🐦 Aujourd’hui, nous vous présentons @Birdwatch, une approche communautaire pour traiter les informations trompeuses. Et nous voulons votre aide. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 25 janvier 2021

L’idée que Twitter a avec cela est le pouvoir fournir plus de contexte pour ceux tweets cela peut être trompeur ou potentiellement trompeur. D’autre part, ils recherchent la participation et l’implication directe de la communauté des utilisateurs, la rendant ainsi plus diversifiée et plus empathique pour la communauté elle-même.

Pour le moment, le tweets qui ont été « signalés » par la communauté apparaîtront avec des notes dans un site dédié à Birdwatch. M’a dit Les notes en principe montreront et expliqueront pourquoi le tweeter en question n’est pas tout à fait correct. Twitter garantit que le fait qu’un tweeter être signalé par Birdwatch ne signifie pas qu’il sera affecté dans ses recommandations et sa visibilité.

Dans un futur attendez-vous à ce que les notes soient directement visibles sur Twitter et à côté de tweets marqué. Comme une sorte de bouton supplémentaire qui, lorsqu’il est enfoncé, montre les notes qui indiquent pourquoi tweeter Ce n’est pas tout à fait correct. Bien sûr, seulement «lorsqu’il y a consensus d’un groupe large et diversifié de collaborateurs», explique Twitter.

Exemple de tweet avec des notes de Birdwatch.

Finalement, Twitter promet qu’il s’agit d’un outil ouvert et transparent. Pour cela, ils mettent le code utilisé à disposition de tous et toutes les données générées par Birdwatch peuvent également être téléchargées au quotidien. Ils disent de le faire pour « des opportunités ou des défauts qui peuvent nous aider à construire plus rapidement une solution efficace ».

Entre les mains de la communauté

Le point intéressant de tout cela est comment la communauté d’utilisateurs prend du poids dans la prise de décision. Les utilisateurs qui participent à Birdwatch pourront avertir lorsqu’un tweeter c’est faux. Avec un simple bouton, vous pouvez sélectionner l’une des options pour lesquelles tweeter est faux ou potentiellement trompeur. De plus, des notes peuvent être ajoutées pour indiquer pourquoi il est faux et ajouter, par exemple, des liens vers des informations vérifiées sur le sujet.

Exemple de comment marquer un tweet comme trompeur.

Les autres utilisateurs peuvent ensuite noter ces notes et les noter afin qu’elles apparaissent plus en évidence s’il y a consensus à ce sujet. Avec tout cela, essentiellement, l’utilisateur est en charge d’avertir et d’exposer le contenu qui peut être faux. Grâce à Birdwatch, un contexte avec plus de visibilité est ajouté au tweets que celui qui peut être généré avec des réponses et des threads où la visibilité est perdue.

Laisser cette prise de décision entre les mains de la communauté des utilisateurs peut être aussi efficace que désastreux. Mais Ce n’est ni la première ni la dernière fois que c’est fait. Dans un sens, les forums avec leurs systèmes de notation font de même en donnant de la visibilité aux commentaires que les autres utilisateurs jugent corrects. D’un autre côté, nous avons l’exemple de Wikipedia comme l’un des projets Internet collaboratifs et entre les mains des utilisateurs les plus performants.

Via | Twitter