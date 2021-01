Twitter interdit définitivement Trump

Twitter a également bloqué définitivement le président américain Donald Trump. Suite à la décision prise par d’autres réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi l’attaque du Congrès américain, la plateforme de microblogging la plus utilisée par Trump a décidé de suspendre indéfiniment le profil du politicien. « Après avoir examiné les récents tweets du compte @realDonaldTrump et le contexte qui leur est associé, nous avons suspendu définitivement expliquent le risque d’une nouvelle incitation à la violence », a écrit Twitter dans un communiqué.

Suite à la vidéo mise en ligne par le président lors de l’attentat contre Washington, la plateforme avait déjà décidé d’interdire le compte pendant 12 heures pour « violations répétées et graves de notre politique ». Une décision qui a été suivie par d’autres qui ont conduit à suspension des comptes sociaux de Trump même sur des portails comme Facebook et Twitch. À ce moment-là, Twitter avait précisé que Trump serait banni définitivement s’il continuait à enfreindre les règles: deux de ses tweets suite aux manifestations ont été jugés en violation des politiques et ont donc conduit à la suspension permanente.

Désormais, l’écran de profil associé à @realDonaldTrump indique uniquement « compte suspendu » et il n’est pas possible d’afficher les tweets précédents. Pour le moment le compte présidentiel @POTUS, qui passera entre les mains de Joe Biden le 20 janvier, est toujours en ligne mais avec le statut de garde spéciale: Twitter a expliqué que si Trump tente de contourner le blocage en utilisant un autre compte, il sera bloqué . S’il le fait en utilisant le compte @POTUS, Twitter essaiera de limiter l’utilisation Compte mais il ne le suspendra pas s’il ne favorise pas une vraie violence. La décision d’aujourd’hui intervient après qu’une pétition interne signée par plus de 300 employés de Twitter appelait à la suspension permanente de Trump du réseau social. « Nous devons examiner la complicité de Twitter dans ce que Biden a appelé à juste titre une insurrection », ont écrit les travailleurs.