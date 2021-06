Twitter Glitch avait le Dark Knight tendance en tant que Rom-Com

Il est vrai que nous voyons des choses étranges sur Internet, mais aucune n’est aussi étrange que le film Batman de Christopher Nolan Le Chevalier Noir tendance sur Twitter en tant que Rom-Com. Oui, ce festival de rires bien connu de gestes romantiques inopportuns, Bat Meets Girl, et ne le seront-ils pas des moments – ne semble-t-il pas vraiment familier, n’est-ce pas? Cependant, il s’agit de médias sociaux, et il semble que la tendance soit due à un simple algorithme mal calculé, mais cela n’a certainement pas empêché les gens d’en rire.

La bizarrerie bizarre semble provenir d’une simple question postée par Elle Duncan de ESPN, qui a demandé à ses abonnés quels films ils ont vus au moins 10 fois. Avec des personnes du bon âge, il est sûr de dire que la superbe suite de Batman de Christopher Nolan, un spécimen à peu près parfait lorsqu’il est mis aux côtés non seulement d’autres films de bandes dessinées mais contre n’importe quel genre de mémoire récente, a été regardé plusieurs fois, donc toujours un concurrent pour ce genre de liste. D’une manière ou d’une autre, les sous-fonctionnements de Twitter ont réussi à montrer à tort que le film avait tendance à être un film de comédie romantique, ce qui a conduit les fans à publier tous leurs merveilleux souvenirs de cette histoire épique d’amour comique.

« L’histoire d’amour et la chimie entre Batman et le Joker étaient ce dont tout le monde se souvient du classique Rom-Com, Le Chevalier Noir » a écrit un utilisateur en réponse à la publication. Un autre a commenté : » Ah oui, Le Chevalier Noir, l’histoire intemporelle et hilarante de Nolan de Rachel Dawes et des deux prétendants qui la poursuivent : Harvey Dent et Bruce Wayne », avec une troisième contribution à la discussion avec, « Ah oui, mon film rom-com préféré, Le Chevalier Noir. »

Il a également été souligné que des films comme parc jurassique et Seul à la maison commençaient également à être tendance sous la même rubrique grâce au même post original, mais Le Chevalier Noir était certainement en tête des listes de surveillance de nombreuses personnes dont ils ne peuvent tout simplement pas se lasser. L’une de ces personnes pourrait bien être le directeur du plus récent Chevalier noir sur le bloc, Le Batman, Matt Reeves, qui a partagé son propre amour du film à DC FanDome l’année dernière. En parlant aux fans, il a exprimé ses sentiments pour l’ambiance du film ainsi que son amour pour la caractérisation du Joker de Heath Ledger.

« Le Chevalier Noir est tellement incroyable et je pense que la performance de Heath Ledger et leur conception du Joker dans ce film sont indélébiles. Et la bataille dans laquelle il s’est engagé, vous savez, avec Homme chauve-souris/Bruce est incroyable. Mais ce que vous en retirez plus que tout, c’est cette conception, en particulier, je pense au Joker « , a déclaré Reeves lors de l’événement. » Ce film raconte tellement à quel point c’est horrible de regarder dans l’abîme, cette idée de ce niveau de nihilisme », a-t-il ajouté. « Toute l’idée qu’il n’y avait rien que vous puissiez faire parce que même en le détruisant, vous remplissiez ses objectifs. C’était juste une notion terrifiante qui parle d’un aspect de la nature humaine et qui était vraiment profonde. »

Alors, est Le Chevalier Noir un de ces films dont on ne se lasse pas, même s’il n’est pas tout à fait à la hauteur de son potentiel amoureux et jovial dans les enjeux de la comédie romantique ?

