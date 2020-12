Twitter ferme Periscope: qui en son temps était l’application par excellence pour diffuser des vidéos en direct cesse de fonctionner en mars 2021

Chronique d’une mort annoncée. Twitter a annoncé que a commencé à fermer votre application Periscope. D’ici mars 2021, l’application cessera de fonctionner, exactement six ans après son acquisition par le réseau social. Ce qui était à l’époque l’application par excellence pour transmettre des vidéos en direct, est passé en arrière-plan puisque Twitter a implémenté ses fonctionnalités directement dans son application native.





Comme annoncé par Twitter, ils fermeront Periscope en tant que service et les applications cesseront de fonctionner à partir de mars 2021. Bien que Periscope ne sera pas complètement fermé avant mars, il sera bloquent toute nouvelle inscription d’utilisateur avec la dernière mise à jour des applications mobiles, qui ont été mises à jour aujourd’hui.

Utilisateurs actuels ils pourront continuer à utiliser l’application jusqu’en mars 2021 et d’ici là, ils auront la possibilité de télécharger un fichier de toutes leurs vidéos et données avant la fermeture complète de l’application. Enfin, il est important de noter que le site Internet de Periscope restera ouvert et servira à afficher le catalogue des vidéos publiques enregistrées jusqu’à présent.

Raison de la fermeture? Coût de maintenance, selon Twitter. « Ces deux dernières années, nous avons constaté une baisse d’utilisation et nous savons que le coût de maintenance de l’application ne fera qu’augmenter avec le temps », indiquent-ils dans des déclarations officielles. Ce coût n’est pas qu’il a augmenté, mais que les revenus ont cessé d’arriver en raison du manque d’utilisateurs et de leur migration vers d’autres plateformes.

Twitter a acquis Periscope en mars 2015 lorsque l’application n’était pas encore sortie, mais l’énorme potentiel qu’elle avait était connu en voyant comment Merkat (une application similaire des développeurs qui ont ensuite créé Houseparty) gagnait en popularité. Avec le soutien de Twitter et l’intégration directe dans le réseau social, Periscope a énormément grandi et s’est avéré très utile pour diffuser des vidéos à partir de téléphones mobiles.

Twitter Live comme alternative

Bien que Twitter ait été le lieu idéal pour Periscope pour être utilisé par la conception de la plate-forme pour offrir des informations rapides et directes, la société elle-même a décidé de fermer le service. Cependant, pas la fin des vidéos en direct pour Twitter. En décembre 2016, la plateforme a lancé sa propre fonctionnalité dans les applications Twitter pour diffuser en direct de la même manière que Periscope.

La plupart des fonctionnalités Periscope ont été importées sur Twitter Live aussi et maintenant la société elle-même exhorte à utiliser Twitter Live au lieu de Periscope. Sa fermeture devait intervenir le plus tôt possible et a finalement été confirmée. Maintenant bien, les vidéos en direct ne sont plus aussi populaires qu’elles l’étaient sur Twitter, étant maintenant plus une chose de Twitch et de plates-formes comme YouTube.

Via | Périscope