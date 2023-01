Twitter fait face à une autre panne massive en Australie, en Nouvelle-Zélande, des questions se posent sur la santé de la plateforme

04 janvier 2023 16:04:14 IST

Twitter traverse certainement une période difficile en tant que plate-forme. Globalement, l’application et la plateforme semblent un peu lentes, surtout lorsque vous essayez de visionner des vidéos. De plus, le nombre de pannes ou de problèmes survenus au cours des deux derniers mois est également déconcertant.

Les utilisateurs de Twitter en Australie et en Nouvelle-Zélande ont dû faire face à une panne massive des services Twitter. Les utilisateurs ont signalé des problèmes avec l’application Twitter et le site Web ont commencé à être signalés en masse en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon Down Detector. Les pannes ont semblé commencer à 6 h 39 AEST.

Les utilisateurs se sont plaints que les services de la plate-forme étaient de nature sporadique et que leur boîte de réception et leur flux se détérioraient inexplicablement.

D’un point de vue technique, le réseau a récemment été moins fiable ; mercredi dernier, il y a eu une panne massive de la plateforme après Musk apporté des modifications majeures à l’architecture du serveur principal. Cela a empêché au moins la moitié des utilisateurs de Twitter de se connecter à leurs comptes, et d’autres de ne pas pouvoir consulter leur chronologie.

C’est la deuxième fois en une semaine environ que Twitter subit une panne massive. La panne précédente était mondiale.

À l’époque où Musk avait commencé à licencier et à forcer des techniciens clés à quitter l’entreprise, d’anciens employés avaient prédit que les personnes capables de dépanner et de gérer le fonctionnement de la plateforme avaient quitté Twitter et que la plate-forme n’était qu’à quelques faux pas d’un échec technique massif.

Ces avertissements semblent se réaliser. De plus, il y a aussi le fait que Musk a essayé de réduire les coûts et a ont donc cessé de payer le loyer des espaces de bureaux qu’ils louent. En conséquence, Twitter a dû fermer plusieurs centres de données, ce qui a entraîné une redistribution disproportionnée de la charge des utilisateurs.

