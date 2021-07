Twitter et Instagram réagissent au vol spatial de Jeff Bezos avec des mèmes hilarants

23 juillet 2021 12:05:55 IST

Jeff Bezos, la personne la plus riche de la Terre, et un équipage de trois autres personnes ont décollé dans l’espace. Mardi, l’événement total a duré 10 minutes, l’équipage n’ayant passé que trois minutes dans l’espace. Il a été considéré comme un moment décisif pour le secteur du tourisme spatial qui, après des années de retards, est désormais sur le point de décoller.

Bezos a été rejoint par son frère Mark, l’aviateur Wally Funk, 82 ans, et l’adolescent néerlandais de 18 ans Oliver Daemen.

Funk et Daemen sont devenus respectivement les plus anciens et les plus jeunes astronautes.

Bezos a déclaré par la suite que, comme ceux qui l’avaient précédé, il était « émerveillé et émerveillé par la Terre et sa beauté, mais aussi sa fragilité ».

« C’est une chose de le reconnaître intellectuellement, c’en est une autre de voir de ses propres yeux », a-t-il ajouté.

« Nous avons passé un bon moment, c’était merveilleux », a déclaré Funk aux journalistes plus tard. « Je veux y retourner — vite ! »

Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné par cet exploit. Peu de temps après le lancement, Internet a éclaté dans une avalanche de mèmes et de commentaires sarcastiques. Nous avons parcouru Internet et les avons compilés pour quelques rires.

Jeff Bezos a lancé le premier gode dans l’espace pic.twitter.com/tFoIu3agNb – philip lewis (@Phil_Lewis_) 20 juillet 2021

Nous regardons tous le #BlueOrigin lancement pic.twitter.com/aesmaWlo7I – Saint Hoax (@SaintHoax) 20 juillet 2021

ma réaction à Jeff Bezos portant un chapeau de cowboy dans l’espace pic.twitter.com/ztcyLJUUYy – Daniel Rothberg (@danielrothberg) 20 juillet 2021

Jeff Bezos ne devrait pas pouvoir porter de chapeau de cowboy tant qu’il n’aura pas payé ses impôts – Michigander (@michiganderband) 20 juillet 2021

Même le chat de l’espace français était là-haut pendant quelques minutes de plus. pic.twitter.com/Ji5WZSQtUJ – Southey Blanton (@southey) 20 juillet 2021

