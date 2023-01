Twitter divise le flux de l’utilisateur en deux et déploiera sa propre page « Pour vous » de type TikTok

12 janvier 2023 16:08:14 IST

Twitter s’efforce de fournir une expérience ressemblant à la page For You, fournie par TikTok. L’application de réseautage social introduit deux nouveaux onglets qui modifieront les flux par défaut des utilisateurs après une année précédente mouvementée, pour ne pas dire plus.

Les utilisateurs ont la possibilité de basculer entre la chronologie algorithmique de Twitter et la chronologie chronologique inversée jusqu’à présent. Les sections « Pour vous » et « Suivant » ont été ajoutées au flux. Lorsque l’application est ouverte pour la première fois, comme le rapporte The Verge, l’onglet Pour vous sera vu en premier. Cela indique que le nouveau site Twitter sera composé de suggestions de thèmes et de sujets d’actualité, un design similaire à TikTok.

Affichez les Tweets que vous souhaitez voir. À partir d’aujourd’hui sur iOS, balayez entre les onglets pour voir les Tweets recommandés « Pour vous » ou les Tweets des comptes que vous « Suivez ». — Assistance Twitter (@TwitterSupport) 11 janvier 2023

Ce n’est pas la première fois qu’une application de réseau social concurrente copie les fonctionnalités de TikTok, y compris Twitter. Il sera intéressant d’observer comment les gens réagissent à cette mise à jour particulière et à quel point cela peut influencer la façon dont ils utilisent l’application. L’analyste des médias sociaux Matt Navarra a partagé une capture d’écran de la mise à jour, écrivant que l’application est « une version vraiment merdique de TikTok ».

Twitter est maintenant une version vraiment merdique de TikTok pic.twitter.com/3k6Q30wSFY – Matt Navarra (@MattNavarra) 11 janvier 2023

Elon Musk a également tweeté à propos du changement, ainsi que d’autres mises à jour, soulignant que cela « fait partie d’une refonte beaucoup plus importante de l’interface utilisateur ».

Balayez facilement vers la droite/gauche pour vous déplacer entre les tweets recommandés et suivis plus tard cette semaine. Première partie d’une refonte beaucoup plus importante de l’interface utilisateur. Le bouton de signet (de facto silencieux) sur les détails du Tweet est déployé une semaine plus tard. Tweets longs début février. – Elon Musk (@elonmusk) 8 janvier 2023

Les onglets sont d’abord publiés pour iOS. Sur Android et sur le Web, vous pouvez toujours accéder au flux précédent tel qu’il était.

Il est possible que les nombreux ajustements que Twitter verra au cours de l’année à venir n’entraînent pas d’amélioration. Si nécessaire, il existe toujours des alternatives à l’application pour oiseaux autrefois adorée.

