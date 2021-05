Twitter déploie enfin la barre de recherche DM sur Android qui permet aux utilisateurs de rechercher d’anciennes conversations

14 mai 2021 18:48:56 IST

Twitter déploie maintenant un Fonction de barre de recherche DM pour Android utilisateurs. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de rechercher plus rapidement d’anciennes discussions plutôt que de faire défiler toutes les conversations de leurs DM. Il permettra également aux utilisateurs de rechercher un message dans l’historique de leur DM et pas seulement dans les discussions récentes. Apparemment, la fonctionnalité est une «version améliorée» de la fonctionnalité de recherche existante, qui était introduit sur iOS en 2019.

Nous avons introduit la barre de recherche DM sur Android et déployons une version améliorée qui vous permet de rechercher toutes vos anciennes conversations, pas seulement les plus récentes. Vous attendez la possibilité de rechercher dans vos DM le contenu du message? Nous travaillons à le publier plus tard cette année! https://t.co/wAQxSokJt6 – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 13 mai 2021

Twitter devrait également ajouter une option de recherche qui permettra aux utilisateurs de rechercher des mots ou du contenu spécifiques qu’ils ont partagés dans les DM. Cette fonctionnalité devrait arriver plus tard cette année. La plate-forme de médias sociaux s’efforce également de permettre aux utilisateurs de rechercher le contenu des messages, plutôt que simplement l’expéditeur.

Récemment, la société a introduit une nouvelle famille de polices qui devrait être déployée prochainement sur les versions Web de l’application. La nouvelle famille de polices sans empattement s’appelle Chirp. Il comprend des polices telles que les polices Chirp Black, Chirp Bold et Chirp Regular. La nouvelle police était signalé par Gadgets 360. Apparemment, il était visible sur les appareils macOS mais pas sur les appareils Windows. Certaines spéculations à ce sujet suggèrent que la nouvelle famille de polices a peut-être également été publiée sur différentes plates-formes. Cependant, la société a nié avoir fait des commentaires à ce sujet et a déclaré à la publication qu’elle n’avait « aucune information supplémentaire à partager pour le moment ».

