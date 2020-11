Twitter confirme qu’il transférera le compte présidentiel à Biden en janvier

Trump peut refuser de concéder, mais la transition Twitter aura lieu.

Les responsables électoraux ont déterminé qu’il n’y avait pas de fraude électorale lors des élections américaines de 2020, et si cela devrait signifier que le président Donald Trump devrait concéder au président élu Joe Biden, ce n’est pas le cas. Trump soutient que l’élection lui a été «volée», ainsi qu’à son administration, aux démocrates, et alors qu’il continue à intenter des poursuites contre divers États, le reste des États-Unis se prépare à ce que Biden et le vice-président élu Kamala Harris entament leur de nouveaux postes en seulement quelques mois.

Piscine / Indépendamment de ce que pourrait penser Trump de sa défaite présidentielle, Twitter a confirmé que le compte officiel du président des États-Unis, @POTUS, sera remis à Biden en janvier. «Twitter se prépare activement à soutenir la transition des comptes Twitter institutionnels de la Maison Blanche le 20 janvier 2021», a confirmé un représentant du site de microblogging. «Comme nous l’avons fait pour la transition présidentielle en 2017, ce processus se déroule en étroite consultation avec la National Archives and Records Administration.» Une fois cette transition Twitter effectuée, le compte de Trump deviendra vulnérable. Twitter détient une exemption spéciale pour les comptes des dirigeants politiques, ne faisant que les signaler, mais pas les supprimer. En dehors du compte @POTUS, la page personnelle de Trump pourrait être interdite. «Si un compte [holder] n’est soudainement plus un leader mondial, cette politique particulière disparaît », a déclaré le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey. [via]