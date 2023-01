Twitter commence à montrer le nombre de vues que les messages obtiennent, selon Musk, les Tweets sont lus de manière exponentielle plus qu’ils ne sont aimés

23 décembre 2022 16:37:50 IST

Plus tôt ce mois-ci, Elon Musk avait annoncé que Twitter commencerait bientôt à montrer combien de personnes avaient visionné une vidéo particulière, tout comme YouTube montre le nombre de fois qu’une vidéo particulière a été visionnée. Cette semaine, Twitter a enfin lancé la fonctionnalité de l’application Twitter sur iOS et Android, et commencera bientôt à partager également les chiffres sur la version de bureau.

Les compteurs de vues sont désormais affichés dans l’application avec le nombre de commentaires, de retweets et de favoris. Tous les tweets n’auront pas un nombre de vues visible, selon une FAQ Twitter. Les informations ne seront pas disponibles pour les tweets de la communauté, les tweets des cercles Twitter ou les tweets « plus anciens ».

Twitter déploie View Count, vous pouvez donc voir combien de fois un tweet a été vu ! C’est normal pour la vidéo. Montre à quel point Twitter est plus vivant qu’il n’y paraît, car plus de 90% des utilisateurs de Twitter lisent, mais ne tweetent pas, ne répondent pas ou n’aiment pas, car ce sont des actions publiques. – Elon Musk (@elonmusk) 22 décembre 2022

« Toute personne qui consulte votre Tweet compte comme une vue, quel que soit l’endroit où elle voit votre Tweet (par exemple, Accueil, Recherche, Profils, Tweets intégrés dans des articles, etc.) ou qu’elle vous suive ou non. Même un auteur qui consulte son propre Tweet compte comme une vue », lit-on dans le blog.

Il ajoute également que regarder un tweet sur le Web, puis le regarder sur votre téléphone compterait pour deux vues.

Musk a laissé entendre qu’il tentait de rendre les publications de texte et d’images sur le site plus similaires aux publications vidéo, qui avaient déjà un nombre de vues publiques, lorsqu’il a lancé la fonctionnalité le 1er décembre. De plus, il a déclaré qu’il ne suffisait pas de regarder seulement aux réponses et aime avoir une vue d’ensemble, et qu’il était censé démontrer à quel point la plate-forme est «active».

Il a également ajouté récemment que les Tweets sont lus environ 100 fois plus qu’ils ne sont aimés, étant donné que 90 % des internautes sont de simples consommateurs, qui ne font que consommer ce qui leur a été servi, sans enregistrer aucune réaction au contenu, même pas un like.

Les tweets sont lus environ 100 fois plus qu’ils ne sont aimés – Elon Musk (@elonmusk) 23 décembre 2022

Twitter, semble-t-il, va dans la direction complètement opposée, par rapport à ce que font les autres plateformes de médias sociaux. En fait, augmenter la quantité d’informations accessibles au public sur un réseau social est à l’opposé de ce que d’autres entreprises ont récemment fait. Depuis des années, Instagram et Facebook ont ​​développé la possibilité de permettre aux utilisateurs de masquer le nombre de likes que leurs publications reçoivent.

Même YouTube, dont le nombre de vues publiques a été un élément distinctif de la plate-forme, a commencé à dissimuler certaines informations ; en 2021, il dissimulait les chiffres d’aversion du public, de sorte que seuls les producteurs pouvaient voir combien de personnes avaient appuyé sur le bouton pouce vers le bas sur leurs vidéos.

