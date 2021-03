Twitter commence à étiqueter les tweets avec des informations trompeuses sur les vaccins COVID-19

02 mars 2021 11:27:42 IST

Twitter dit qu’il a commencé à étiqueter les tweets contenant des informations trompeuses sur les vaccins COVID-19 et à utiliser un «système de grève» pour finalement supprimer les comptes qui enfreignent à plusieurs reprises ses règles. La société a déclaré lundi qu’elle avait commencé à utiliser des critiques humains pour évaluer si les tweets enfreignaient sa politique contre la désinformation sur le vaccin COVID. Finalement, le travail sera effectué par une combinaison d’humains et d’automatisation, a-t-il déclaré.

«En décembre, nous avons partagé des mises à jour sur notre travail pour protéger la conversation publique autour du COVID-19. À partir d’aujourd’hui, nous commencerons à appliquer des étiquettes aux Tweets susceptibles de contenir des informations trompeuses sur les vaccins COVID-19, en plus de nos efforts continus pour supprimer le informations trompeuses COVID-19 les plus dangereuses du service. Depuis l’introduction de nos conseils COVID-19, nous avons supprimé plus de 8 400 Tweets et contesté 11,5 millions de comptes dans le monde « , a déclaré Twitter dans article de blog.

Twitter avait déjà interdit certaines informations erronées liées au COVID en décembre, y compris des mensonges sur la façon dont le virus se propage, l’efficacité des masques et le risque d’infection et de mort.

«Grâce à l’utilisation du système de grève, nous espérons éduquer les gens sur les raisons pour lesquelles certains contenus enfreignent nos règles afin qu’ils aient la possibilité de réfléchir davantage à leur comportement et à leur impact sur la conversation publique», a déclaré Twitter dans un article de blog lundi.

Les personnes avec une violation – ou une grève – ne verront aucune action. Deux avertissements entraîneront le verrouillage d’un compte pendant 12 heures. Cinq ou plus obtiendront un utilisateur banni définitivement de Twitter.

Twitter indique que les individus seront informés directement lorsqu’une étiquette ou une suppression obligatoire de Tweet entraîne une application supplémentaire au niveau du compte. Les violations répétées de la politique COVID-19 sont appliquées sur la base du nombre d’avertissements qu’un compte a accumulé pour des violations de la politique.

Facebook a également intensifié sa lutte contre la désinformation sur les vaccins après des années d’application sans enthousiasme. Il a annoncé le mois dernier une politique élargie qui inclut tous les vaccins – pas seulement ceux contre le COVID-19.

Twitter, basé à San Francisco, a déclaré que les nouvelles étiquettes ne s’appliquent qu’aux vaccins COVID, pas aux autres.

Avec les contributions de l’Associated Press.

