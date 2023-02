Twitter charge l’une de ses fonctionnalités les plus innovantes

in

Elon Musk et compagnie ont décidé de supprimer la fonction CoTweets, qui permettait à plusieurs auteurs de partager le même tweet.

Twitter semble incapable d’appuyer sur la touche quand il s’agit d’implémenter de nouvelles fonctionnalités sur le réseau social. Il y a quelques jours à peine, la société a confirmé qu’elle annulerait l’une de ses modifications les plus récentes en rendant obsolète l’onglet. « Pour toi » comme onglet par défaut dans le nourrir de nouvelles. Et maintenant, depuis le réseau social, ils annoncent la disparition de l’une de ses fonctions les plus récentes, les CoTweets.

Cela a été révélé par l’entreprise elle-même depuis leur page d’aide officielleoù ils expliquent que, depuis le 31 janvier, il ne sera plus possible de créer des tweets communscar la fonctionnalité (qui était encore en phase expérimentale) va être supprimée immédiatement.

Comme précisé dans la déclaration, les CoTweets déjà publiés seront visibles pendant un moiset une fois la période de grâce terminée, ils deviendront retweets simples.

Depuis quelques mois, nous testons une nouvelle façon de tweeter ensemble en utilisant CoTweets. Nous sommes tristes de dire que l’expérience touche à sa fin. A partir du mardi 31 janvier, vous ne pourrez plus créer de CoTweets. Les CoTweets existants seront visibles pendant un autre mois, après quoi ils deviendront des Retweets. Désolé pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Nous apprécions vos commentaires sur CoTweets et continuons à chercher des moyens de mettre en œuvre cette fonctionnalité à l’avenir. Nous vous remercions d’avoir essayé CoTweets et avons apprécié de voir toute votre créativité se concrétiser avec cette fonctionnalité.

CoTweets était l’une des dernières fonctionnalités incluses dans le réseau social avant Elon Musk prendre le contrôle de l’entreprise. Il a été introduit sur Twitter en juillet 2022 et a été présenté par la société comme un moyen de donner à deux auteurs différents la possibilité de « partager la vedette, présenter leurs contributions et dialoguer avec plus de personnes ».

n’a pas été révélé quelle est la raison pour lequel Twitter a décidé de mettre fin à la période d’essai et de supprimer la fonction, bien que ce ne soit pas la première fois que le réseau social supprime des fonctionnalités expérimentales, comme cela s’est produit dans le passé avec « Flottes ».

