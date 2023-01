Twitter cesse de fonctionner pour les clients tiers, les utilisateurs et les développeurs ne savent pas s’il s’agit d’un bogue ou d’un problème de politique

in

De nombreuses personnes ont signalé des problèmes avec Tweetbot, Twitterrific, Echofon et d’autres clients Twitter tiers depuis jeudi soir, car il semble que Twitter n’ait pas informé les créateurs des applications du problème.

Le co-créateur de Tweetbot, Paul Haddad, a répondu à un message de l’écrivain technique Casey Newton sur Mastodon à 23h10, ET jeudi, disant que certains clients tiers avaient des problèmes mais qu’il n’y avait pas eu de mot sur si les problèmes étaient dus à un bogue ou à une politique modifiée.

Les tweets des comptes officiels des clients Tweetbot et Twitterrific jeudi soir ont confirmé leurs problèmes de communication. Le compte d’Echofon a publié peu après 8h30 vendredi qu’il travaillait pour résoudre ses problèmes.

Pendant ce temps, Twitter n’a pas répondu non plus aux requêtes soulevées ni par les utilisateurs, ni par les développeurs. Fait intéressant, Twitter n’a plus de département de communication ou de relations publiques, ni pour la presse ni pour les autres parties prenantes, car Musk a limogé tout le département lors de la première série de licenciements sur Twitter.

Jeudi vers 22h30, les problèmes de connexion ont commencé et toutes les requêtes API de diverses applications tierces ont échoué. Plusieurs développeurs d’applications basés sur Twitter ont noté que leurs applications avaient été classées comme « suspendues » ou affichaient des identifiants de connexion incorrects dans un message sur le forum des développeurs de Twitter.

Tous les clients tiers ne semblent pas défectueux. Les applications tierces qui traitent les données de Twitter pour que les utilisateurs déterminent l’engagement et Tweetdeck, un client alternatif appartenant à Twitter, semblaient fonctionnelles.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir davantage d’un changement de politique soudain qu’un bogue de l’API en raison de l’expérience inégale de Twitter avec les clients tiers et de l’historique récent de l’entreprise en matière de modifications sans avertissement qui ont eu des effets apparemment imprévus.

Au début de 2011, Twitter a explicitement demandé aux développeurs de cesser de créer des applications clientes ; mi-2012, il a modifié son API pour les restreindre sévèrement ; et enfin, en 2018, il a supprimé l’actualisation automatique et les alertes push. De nombreux licenciements sur le réseau de médias sociaux ont fait craindre à de nombreux experts de l’industrie technologique des problèmes opérationnels au sein de l’entreprise, car le personnel possédant l’expertise des systèmes existants n’a pas de remplaçant.

