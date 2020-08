Twitter cache un tweet de Trump, voici pourquoi

Twitter a caché un des tweets du président Trump derrière un avis avertissant les utilisateurs que le message violait les règles de l’entreprise visant à dissuader les gens de voter. M. Trump a posté le tweet, qui disait que les urnes n’étaient pas aseptisées pour prévenir le coronavirus et pouvaient être utilisées à des fins frauduleuses, environ cinq heures avant que Twitter n’entre en action dimanche.

Twitter a commencé à appliquer ses règles de manière plus stricte à l’encontre de M. Trump à l’approche de l’élection présidentielle. En mai, Twitter a ajouté des étiquettes de vérification des faits à deux des tweets de M. Trump qui contenaient des informations erronées sur le vote par correspondance.

Twitter a intensifié ses efforts dimanche, cachant le message de M. Trump derrière un avertissement qui disait qu’il “violait les règles de Twitter concernant l’intégrité civique et électorale”. Twitter a également interdit aux autres utilisateurs de partager, d’aimer ou de répondre au tweet, une mesure destinée à empêcher la diffusion du message.

We placed a public interest notice on this Tweet for violating our Civic Integrity Policy for making misleading health claims that could potentially dissuade people from participation in voting. https://t.co/MA6E7mBpkm

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 23, 2020