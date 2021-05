Twitter Blue, un service payant basé sur un abonnement, avec une fonction «  Annuler le tweet  » pourrait bientôt être lancé

HORM buffet sur base noir CARLOS 192 x 49 x H 80 cm

Le buffet Carlos Horm est librement inspiré par les oeuvres de l’artiste vénézuélien Carlos CruzDiez et son oeuvres d’art, qui regarde est pas un spectateur, mais un acteur qui interagit avec le meuble lui-même, en variant la couleur en fonction du point de vue, en percevant l’effet d’un rideau qui s’ouvre et se ferme. Les portes de Carlos Horm sont faites entièrement à la main par des artisans qui savent comment traiter le bois de différentes façons les plus passionnantes. Ils mettent leurs compétences et leur professionnalisme au service des architectes et des designers, en se montrant des partenaires idéaux pour transformer l’idée des créatifs en réalisation. Structure et étagères en panneaux de particules de bois plaqués et teintés ou mélaminés et laqués. L’épaisseur de la structure est de 18 mm, celle du panneau de fond de 10 mm et celle du séparateur vertical fixe de 36 mm. Portes constituées d’un panneau en nid d’abeilles MDF avec des renforcements transversaux internes en métal, plaquées thermotraitées en chêne et broyées verticalement pour accueillir des inserts verticaux en lamifié blanc. Des étagères en verre trempé transparent, à bord poli, d’une épaisseur de 5 mm. Piétement d’une hauteur de 16 cm, en fer peint en poudres. Accessoirs optionales: plateau en bois.