Twitter Blue sera le service payant de Twitter: 2,99 € par mois avec des fonctionnalités telles que l’annulation ou la collecte de tweets

Depuis quelques temps déjà, des rumeurs circulent et donnent des indices sur l’éventuel service de paiement du réseau social Twitter. Jusqu’à présent, Twitter a toujours été gratuit pour les utilisateurs en échange de publicité et de collecte de données de préférence. Cependant, ils se préparent à lancer une version payante aussi. Telles sont ses caractéristiques.





Bien que Twitter n’ait rien dit d’officiel jusqu’à présent, il le fait des fonctionnalités ont été divulguées plusieurs fois. La chercheuse Jane Manchun Wong a été chargée de les dévoiler après avoir analysé le contenu de l’application Twitter. Vous avez maintenant trouvé le prix possible, le nom et certaines des caractéristiques du Twitter payant.

Annuler les tweets … si vous payez

Au un tweet récent D’après le chercheur, nous avons pu voir quel sera le nom que Twitter utilisera pour sa version payante. Ou du moins celui qu’ils utilisent en interne en ce moment. Il s’agit de ‘Twitter Blue’ et à côté du nom, nous connaissons également le prix à payer pour y accéder: 2,99 € par mois.

Que permettra « Twitter Blue »? En premier lieu et comme il est évident, éliminez la publicité et ayez un service plus privé. D’autre part, Twitter offrira la possibilité d’annuler l’envoi d’un tweet (nous l’avons vu il y a quelques mois) pendant quelques secondes. Une approximation de la possibilité de modifier un tweet tant demandé depuis des années.

Twitter travaille sur le minuteur « Annuler l’envoi » pour les tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 mars 2021

En plus de ce qui précède, il semble que Twitter autorisera son service de paiement faire des collections de tweets. Actuellement, avec «Signets», vous pouvez facilement enregistrer des tweets, apparemment avec des collections, vous pouvez catégoriser et classer ces signets dans des dossiers de différentes catégories et contenus.

Au-delà, il semble que Twitter permettra de s’abonner à différents niveaux d’accès. Un plan plus cher, plus de fonctionnalités supplémentaires seraient obtenues. Certains de ces prix comprendront sûrement également les accès aux newsletters et articles payantsCe n’est pas en vain qu’ils ont acquis Revue en janvier et Scroll en mai.

Enfin, n’oubliez pas paiements qui pourraient être effectués indépendamment aux utilisateurs individuels. Nous avons d’une part le ‘Supèr Follow’ pour s’abonner aux tweets d’un utilisateur et d’autre part le ‘Tip Jar’ pour donner des conseils aux utilisateurs.