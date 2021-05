Twitter Blue: ces fonctionnalités doivent être proposées par le service payant

Une confirmation officielle est toujours en attente, mais de nouvelles captures d’écran montrent: Twitter prévoit un service payant appelé « Twitter Blue ». Surtout, il apporte de nouvelles couleurs et icônes pour l’application iPhone.

Il y a quelques semaines, on a découvert que Twitter travaillait sur un service d’abonnement payant. Maintenant, l’utilisateur de Twitter, Jane Manchun Wong, a les premières captures d’écran du service encore secret sur le Plateforme de messages courts commun, écrit 9to5Mac. Les photos montrent un service appelé « Twitter Blue », qui coûte 2,99 € US par mois et peut être abonné sur une base mensuelle via un achat intégré via l’App Store d’Apple.

Ces nouvelles fonctionnalités apportent Twitter Blue

Les caractéristiques: principalement cosmétiques. Par exemple, l’application iPhone devrait offrir plus de choix de couleurs, au lieu d’être disponible en jaune, rouge, violet, orange et vert au lieu d’un ton de base bleu. De nouvelles icônes dans les couleurs rose, violet, vert, orange, noir et le bleu précédent doivent être activées par Twitter Blue.

Outre les innovations visuelles, les utilisateurs de la version payante devraient également être en mesure de trier leurs tweets les plus populaires dans différentes collections et d’annuler rapidement les tweets envoyés. De plus, il devrait y avoir un mode de lecture spécial qui combine des fils Twitter plus longs en un seul texte.

La date à laquelle Twitter introduira les nouvelles fonctionnalités payantes n’est toujours pas claire. Récemment, d’autres utilisateurs peuvent également être soutenus financièrement sur Twitter s’ils publient un contenu spécial.