Twitter annule la fonction de conversation filetée et met le cap sur son prototype d’application appelé Twttr

Twitter annule sa mise en page de conversation filetée lancée plus tôt cette année. La société a annoncé le retour en arrière de la fonctionnalité de conversations filetées via son compte d’assistance Twitter. En déclarant: « Vos commentaires façonnent Twitter », le site de microblogage a écrit: « Nous avons demandé et vous nous avez fait savoir que cette disposition de réponse n’était pas celle-ci, car il était plus difficile de lire et de rejoindre des conversations. Nous avons donc désactivé ce format pour fonctionner. sur d’autres moyens d’améliorer les conversations sur Twitter. «

Twitter commencé à tester la nouvelle mise en page pour les conversations filetées pour iOS et les utilisateurs Web plus tôt cette année dans le but d’organiser les conversations sur le site de microblogging. Twitter voulait faciliter la lecture et le suivi des dialogues sur la plate-forme de médias sociaux grâce à la fonctionnalité. Les rapports ont ajouté que Twitter testait les fonctionnalités pendant plus d’un an dans son application prototype, Twttr. En fait, Twitter ferme également son Twttr prototype d’application qu’il avait lancé l’année dernière. « Nous apprécions les commentaires que vous nous avez donnés lors de cette exécution de notre application prototype Twttr», A écrit Twitter avant d’ajouter que pour l’instant, ils désactivent le Twttr prototype afin qu’ils puissent se concentrer sur de nouveaux tests pour améliorer l’expérience de conversation sur Twitter. Le site de microblogage a ajouté que si quelqu’un utilise Twttr, puis ils doivent passer à l’application Twitter principale pour suivre ce qui se passe.

