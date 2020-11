Twitter affichera désormais un avertissement aux utilisateurs s’ils essaient de retweeter des tweets signalés

Tendance FP24 nov.2020 14:24:26 IST

Twitter affichera désormais un avertissement si l’on essaie de retweeter un tweet que la société a qualifié de trompeur. Twitter a annoncé la nouvelle fonctionnalité et ajouté que ces invites ont réduit de 29% les Tweets de citation de contenu trompeur. Ils ont partagé: “Donner un contexte sur les raisons pour lesquelles un Tweet étiqueté est trompeur dans le cadre de notre élection, COVID-19, et les règles relatives aux médias synthétiques et manipulés sont vitaux”, ajoutant: “Ces invites ont contribué à réduire les Tweets de citation d’informations trompeuses de 29%. les développer pour les afficher lorsque vous appuyez pour aimer un Tweet intitulé. “

Selon un rapport dans Le bord, avant les élections de 2020 aux États-Unis, Twitter a commencé à afficher un avertissement pour avoir retweeté un tweet trompeur. Twitter prévoit maintenant d’étendre la fonctionnalité et de la déployer sur le Web et iOS dans le monde entier cette semaine. La fonctionnalité devrait arriver sur Android dans les semaines à venir.

Le rapport ajoute que les avertissements avant les retweets ne sont pas les seules restrictions que Twitter a mises en place pour réduire la propagation de la désinformation. À l’heure actuelle, lorsque les utilisateurs essaient de partager un retweet, Twitter ouvre une fenêtre pour composer un tweet de citation au lieu de partager immédiatement le tweet avec les abonnés. Cependant, les utilisateurs ne sont pas obligés d’écrire quoi que ce soit et peuvent simplement cliquer sur le bouton «Retweeter» dans la fenêtre de rédaction.

