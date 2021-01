Twitter accusé de ne pas supprimer les vidéos de pornographie juvénile: « Ils ne violent pas les règles »

Ces dernières semaines, la plateforme de feux rouges Pornhub a été accusée d’héberger parmi ses supports également des vidéos de pornographie enfantine visiblement téléchargées contre la volonté des protagonistes, mais le portail n’est pas le seul sujet où ces contenus sont susceptibles de proliférer sans contrôle. Pour le prouver, il y a une plainte récente concernant Twitter: le réseau social a été récemment poursuivi en justice par un mineur accusé d’avoir hébergé pendant plus d’un an des vidéos le dépeignant avec l’intention d’actes sexuels et à avoir refusé de le supprimer même après les demandes faites à cet effet.

La plainte a été déposée en Californie par un garçon de 17 ans dont les détails personnels n’ont pas été divulgués, mais les vidéos en question remontent à l’époque où le jeune homme n’avait que 13 ans. Attiré sur Snapchat par des trafiquants de porno qui se faisaient passer pour une fille de 16 ans, le jeune homme a commencé un échange de photos qui s’est rapidement transformé en un chantage: les trafiquants ont menacé le jeune homme de répandre le matériel fini en leur possession à moins que ce dernier continué à leur envoyer des photos et des vidéos de plus en plus poussées, lui demandant également de les réaliser avec d’autres mineurs. Le cauchemar du garçon semblait terminé lorsqu’il a réussi à couper les liens avec ses bourreaux, mais selon la reconstitution que nous lisons dans la plainte, le matériel est réapparu en 2019 sur Twitter, publié par un compte qui a fondé son activité sur le mélange de ce type de vidéo illégale avec des tweets publicitaires.

Au début de 2020, le protagoniste a compris pourquoi les vidéos s’étaient retrouvées sous les yeux de certains camarades de classe et il a a tenté de les faire retirer du réseau social initialement échoué. Au cours de la procédure, le réseau social a demandé au garçon une copie de ses papiers d’identité puis est resté silencieux pendant environ une semaine; deux autres demandes de la mère du jeune homme suivirent, suivies du même silence. Le 28 janvier 2020 – alors que les tweets le représentant avaient recueilli plus de 167000 vues – le réseau social a répondu qu’il ne supprimerait pas le matériel signalé car selon les modérateurs n’a pas enfreint les règles.

La situation – conclut la plainte – n’a été rendue publique que deux jours plus tard, alors qu’elle un fonctionnaire fédéral est intervenu dans l’affaire avec qui la mère du jeune homme avait été mise en contact de côté. Ce n’est qu’après cette dernière demande de suppression que Twitter a supprimé les contenus qui ont ensuite été classés comme illégaux. Le sort de l’affaire sera désormais décidé par un juge; Twitter, pour sa part, a publié une déclaration dans laquelle il prétend avoir « une politique de tolérance zéro sur la maltraitance des enfants » et « lutter de manière agressive » contre la prolifération de ce contenu avec des outils et des technologies de pointe, en veillant à faire « tout ce qu’il peut. « pour supprimer les contenus illégaux et protéger les mineurs » en ligne et hors ligne « .

