Twitter a supprimé 70000 comptes de complot QAnon

Il y avait 70 000 comptes, mais beaucoup étaient gérés par une seule personne. C’est le pool d’utilisateurs affiliés au groupe de conspiration QAnon que Twitter a retiré ces dernières heures de sa plate-forme dans une nouvelle pression suite à la position contre le compte de Donald Trump, qui est toujours suspendu indéfiniment. Maintenant, la société a annoncé qu’elle avait également bloqué 70 000 comptes engagé dans le partage de théories du complot à lier à QAnon, une figure mystérieuse qui, entre autres, revendique l’existence d’un groupe de pédophiles parmi les principales figures de la politique internationale et du divertissement.

Un complot qui ces dernières années est devenu de plus en plus populaire en ligne et qui a conduit à accueillir de nombreux supporters parmi les rangées de participants à des manifestations et des manifestations comme celle qui a frappé le Congrès américain la semaine dernière. D’un autre côté, les théoriciens du complot QAnon sont souvent aussi Partisans de Trump et ont été repérés lors de multiples manifestations liées ou promues par le président américain. Le pool d’utilisateurs supprimés par Twitter a disparu du réseau social le 8 janvier, deux jours après l’attentat de Washington.

« Depuis vendredi dernier, plus de 70 000 comptes ont été suspendus suite à nos efforts, avec de nombreux cas d’individus gérant plusieurs comptes », a expliqué Twitter dans un communiqué. « Ces profils étaient impliqués dans le partage de contenu dangereux lié à QAnon et étaient principalement dédiés à la propagation de cette théorie du complot sur notre plateforme. « La suppression des comptes représente l’aboutissement d’une prise de position annoncée le 8 janvier, alors que le réseau social avait annoncé vouloir éliminer tous les profils impliqués dans la publication d’éléments liés à la conspiration QAnon.