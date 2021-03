Twitter a fêté ses 15 ans: voici comment il est né et comment il est devenu

La plateforme de microblogging Twitter à présent, il est entré dans la vie quotidienne de millions de personnes partout dans le monde: à la fois de ceux qui l’utilisent et de ceux qui en subissent indirectement les effets. Sur Twitter, des célébrités et des personnalités influentes s’expriment dont les propos ont un impact considérable sur ce qui se passe dans le monde – le cas de l’ancien président Donald Trump est emblématique – pourtant le réseau social est relativement récent dans l’histoire d’Internet: le 21 mars 2006, vient d’avoir 15 ans.

Le premier tweet a été écrit par un bot

Le jour de la naissance de Twitter a été choisi en raison de la date de publication du premier twitter: l’un des fondateurs l’a publié – l’actuel PDG Jack Dorsey – et il lit simplement « Just setting up my twttr », un tweet de réglage qui a été publié de manière automatisée et qui révèle l’un des premiers noms par lesquels les développeurs ont appelé leur créature toujours dans des langes. Le tweet est devenu célèbre – à tel point que ces dernières semaines il a été en vente pour plus de deux millions de dollars – mais il n’est pas venu directement des doigts de Dorsey: ce même 21 mars, tout le cercle des développeurs et des employés qui travaillaient sur la plateforme a posté automatiquement le même post, prenant une sorte de photo de groupe de l’équipe d’origine derrière Twitter.

Ils devaient être des statuts temporaires

Twitter est né d’une idée née par Jack Dorsey avec Ev Williams, qui était à l’époque son employeur dans une startup appelée Odeo et spécialisée dans les podcasts. Le nouveau réseau social émerge comme un projet parallèle dans une période pas particulièrement heureuse pour Odeo; l’idée était de créer une plateforme concentré uniquement sur le statut, c’est-à-dire visualiser textuellement ce que les abonnés faisaient ou pensaient à un certain moment. En bref, chaque statut publié aurait dû écraser le précédent, mais lors d’une réunion avec tous les développeurs impliqués dans le projet, cet aspect a été éliminé en transformant Twitter en une chronologie de ce que les utilisateurs décident de publier – c’est-à-dire en quelque chose de très similaire à le service qui est aujourd’hui.

Twitter et iPhone

L’un des aspects qui ont le plus décrété le succès de Twitter a été sa présence parmi les premières applis disponibles pour ce qui allait devenir le smartphone le plus emblématique de tous les temps: leiPhone d’Apple. Le réseau social est déjà apparu comme une application dans la première version du téléphone et de son App Store, et son fonctionnement s’est parfaitement déroulé avec un appareil tactile où il était possible d’écrire et de faire défiler rapidement les mises à jour de centaines de milliers (bientôt des millions) de les gens. Pas étonnant que de 2011 à 2017, Twitter soit resté profondément intégré au système d’exploitation iOS, alors que l’application s’est répandue comme une traînée de poudre, même sur les téléphones Android et tous les navigateurs.

Les tweets historiques

De la naissance de Twitter à l’adoption des symboles @ et # pour définir les noms d’utilisateur et les tendances, en passant par l’extension de la limite de caractères de 140 à 280: il existe de nombreuses innovations que le réseau social a subies au fil des années sans se dénaturer. Faire l’histoire de la plateforme mais c’était les tweets, le contenu publié par les utilisateurs qui ont configuré le service de plus en plus comme un énorme source de nouvelles et de commentaires d’une manière que d’autres réseaux sociaux n’ont jamais pu faire. De l’annonce de premier tremblement de terre des tweets annonçant à l’avance l’opération secrète qui conduirait au meurtre d’Oussama Ben Laden; du selfie très retweeté d’Ellen DeGeneres la nuit des Oscars à des phénomènes tels que #metoo qui ont gagné du terrain également grâce aux conversations qui se sont développées sur la plateforme. Twitter est devenu célèbre en tant que réseau social qui donne une voix à ceux qui n’en ont souvent pas, même si il ne le fait pas de manière neutre.

Limites et risques

En fait, la plateforme n’est pas protégée des défauts qui la rendent possible pour des groupes de pouvoir ou simplement bien organisés détourner des conversations ou imposer des thèmes et des visions du monde loin de la réalité: les réseaux de robots qui diffusent de fausses nouvelles, de désinformation et des campagnes de haine, et enfin et surtout les tweets incitant à la révolte de l’ancien président américain Donald Trump ont sapé et continuent de saper la conduite d’une confrontation civile en ligne. Malgré les années derrière lui, Twitter a toujours problèmes à résoudre – surtout en tant que plateforme dédié à la diffusion de nouvelles et d’informations. À une époque où la vérité n’a jamais pris des contours aussi fugaces, ce ne sont pas des questions qui doivent être prises à la légère.

