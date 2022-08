Twitter a été piraté : les données de plus de 5 millions d’utilisateurs sont en danger

Un récent rapport de Bleeping Computer révèle qu’un pirate a réussi à exploiter une vulnérabilité qui a été corrigée en janvier et a pris le contrôle d’une base de données de plus de 5,4 millions de comptes d’utilisateurs.

Nous utilisons de plus en plus les réseaux sociaux pour nous informer sur l’actualité et communiquer avec nos amis et notre famille et cela implique que nous exposons non seulement notre vie mais aussi nos données personnelles et, par conséquent, ceux-ci sont susceptibles d’être piratés par des cybercriminels.

C’est précisément ce qui est arrivé à Twitter, car nous venons d’apprendre que le populaire réseau social a été piraté et que, par conséquent, les données de plus de 5 millions d’utilisateurs sont en danger.

Twitter confirme le piratage de millions de comptes : voici ce que vous devez faire pour protéger le vôtre

Selon The Verge, un récent rapport de Bleeping Computer révèle qu’un pirate a réussi à profiter d’une vulnérabilité découverte sur Twitter plus tôt cette année pour mettre la main sur une base de données de plus de 5,4 millions d’utilisateurs du réseau socialqu’il a essayé de vendre sur un forum de hackers pour 30 000 €.

Ce fait a été confirmé par Twitter lui-même à travers une publication dans votre centre de confidentialitédans lequel il déclare que cette vulnérabilité était déjà corrigée à l’époque, mais qu’avant cela, un pirate a réussi à en profiter pour obtenir les numéros de téléphone et adresses e-mail de plus de 5 millions de comptes sur le réseau social et qui s’occupe déjà de informer tous les utilisateurs concernés.

Comme l’explique Twitter, ce piratage affecte principalement comptes qui utilisent un pseudonyme comme nomdepuis la divulgation des numéros de téléphone et des adresses e-mail l’identité de ces utilisateurs aurait été exposée et pour cette raison, les responsables du réseau social vous recommandent de ne pas ajouter « un numéro de téléphone ou une adresse e-mail publiquement connus à votre compte Twitter ».

Dans tous les cas, si malgré le fait de ne pas avoir reçu d’avertissement de Twitter, vous souhaitez protéger votre compte contre de futurs piratages, nous vous recommandons activer la vérification en deux étapes afin que vous receviez un avis lorsque quelqu’un d’autre que vous essayez d’accéder à votre compte.

