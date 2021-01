Twitter a définitivement interdit Donald Trump mais ses quelque 26000 tweets sont enregistrés dans un dossier public

13 janv.2021 12:36:58 IST

Pendant des années, le président américain Donald Trump a repoussé les limites des politiques de contenu de Twitter, pression sur la plateforme pour faire preuve de plus de modération. En fin de compte, le siège violent du Capitole américain a forcé la main de Twitter et de la plateforme banni définitivement Le compte personnel de Trump, @realDonaldTrump. Mais cela ne signifie pas que 26 000 tweets environ postés pendant sa présidence ont disparu. Ils font désormais partie des archives publiques – et ont été préservés en conséquence.



Le démantèlement de Donald Trump

La perte de l’accès public aux publications Twitter originales de Trump signifie que chaque lien hypertexte en ligne vers un tweet est désormais caduc. Les tweets intégrés sont toujours visibles sous forme de texte simple, mais ne peuvent plus être retracés jusqu’à leur source.

De plus, les retweets des messages du président n’apparaissent plus sur le fil de l’utilisateur qui fait le transfert. Les tweets de citation ont été remplacés par le message: « Ce Tweet n’est pas disponible » et les réponses ne peuvent plus être consultées au même endroit.

Mais même si le compte de Trump n’avait pas été suspendu, il aurait dû s’en séparer à la fin de sa présidence de toute façon, puisqu’il l’a largement utilisé à des fins présidentielles.

Sous le gouvernement américain règles d’éthique, Les fonctionnaires américains ne peuvent pas bénéficier personnellement de leur fonction publique, et ce s’applique aux comptes de médias sociaux.

L’ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, a également utilisé ses comptes Twitter personnels et politiques pour mener des activités officielles en tant qu’ambassadrice. Le compte a été effacé et renommé en 2019 une fois son rôle terminé.

Où sont passées toutes les informations?

Malgré sa suspension permanente, le prolifique record Twitter de Trump n’est pas perdu. Sous le Loi sur les archives présidentielles, toutes les communications de Trump sur les réseaux sociaux sont considérées comme propriété publique, y compris les messages non publics envoyés via des fonctionnalités de chat direct.

La loi définit les documents présidentiels comme tout matériel créé ou reçu par le président (ou le personnel immédiat ou les conseillers) dans le cadre de l’exercice de ses fonctions officielles.

Il a été adopté en 1978, craignant que l’ancien président Richard Nixon détruise les bandes qui ont finalement conduit à sa démission. Aujourd’hui, cela reste un moyen de forcer les gouvernements à être transparents avec le public.

Et bien que Trump ait largement tweeté à partir de son compte Twitter personnel créé en 2009, @realDonaldTrump, il a indubitablement été utilisé à des fins officielles.

De interdiction du service militaire transgenre à menaçant l’utilisation d’armes nucléaires contre la Corée du Nord, ses tweets à ce sujet constituent une part importante du bilan présidentiel.

En tant que tel, les États-Unis Archives nationales dit qu’il les conservera tous, y compris les messages supprimés – ainsi que tous les messages de @POTUS, le récit présidentiel officiel.

L’administration Trump devra remettre les enregistrements numériques des deux comptes le 20 janvier, qui seront finalement mis à la disposition du public sur un site Web de la bibliothèque Trump.

Pourtant, le président se réserve le droit pour invoquer jusqu’à six restrictions spécifiques à l’accès public pendant une période maximale de 12 ans.

Nous ne savons pas si Trump invoquera des restrictions. Mais même s’il le fait, les initiatives de la base ont déjà archivé tous ses tweets.

Par exemple, le Archives Twitter de Trump est une ressource publique gratuite qui permet aux utilisateurs de rechercher et de filtrer plus de 56000 tweets de Trump depuis 2009, y compris les tweets supprimés depuis 2016.



Les archives Twitter de Trump, lancées en 2016, sont actuellement l’une des rares bases de données en ligne complètes donnant accès aux anciens tweets du président.

Une question de domaine public

En 2017, Trump a déclaré Fox News il pensait qu’il n’avait peut-être jamais été élu sans Twitter – et qu’il le considérait comme un moyen efficace de faire passer son message.

Twitter aussi bénéficié de cette relation. Les 88 millions d’abonnés de Trump (au moment de la suspension de son compte) ont généré des flux interminables d’engagement des utilisateurs pour le géant des médias sociaux.

L’approche de Trump pour utiliser Twitter était sans précédent. Il a contourné les canaux médiatiques traditionnels, au lieu de tweeter à des fins politiques et diplomatiques – y compris pour faire des annonces politiques importantes.

Ses tweets établir l’ordre du jour pour la politique américaine pendant sa présidence. Par exemple, ils influencé les relations extérieures entre les États-Unis et le Mexique, la Corée du Nord, la Chine et l’Iran. Ils étaient également utilisés pour approuver les alliés et attaquer les rivaux.

La chose la plus proche d’une place de la ville

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, la valeur du dossier Twitter de Trump va au-delà de la recherche historique. C’est une façon de le tenir responsable de ce qu’il a dit et fait.

Et cela sera bientôt exposé alors que le Parti démocrate américain cherche à le destituer pour la deuxième fois pour «Incitation à l’insurrection».

L’administration par Trump de «Faits alternatifs» a continuellement mur de pierre un certain nombre d’enquêtes – allant jusqu’à refuser de témoigner devant le Congrès sur certaines questions.

De ce point de vue, le fil Twitter de Trump était sans doute l’un des rares endroits où ses revendications et ses décisions pouvaient vraiment être examinées. Et en effet, la couverture médiatique du président s’est souvent appuyée sur cela.

L’effet d’amplification

Le recours des médias aux tweets du président Trump met finalement en évidence un aspect clé qui régit aujourd’hui système multimédia hybride. Autrement dit, il est très réactif à un style de communication populiste.

L’utilisation de Twitter par Trump a indirectement contribué à son succès électoral en 2016, en contribuer à augmenter la couverture médiatique de sa campagne. Chercheurs aussi observé augmentant stratégiquement son activité sur Twitter en fonction de l’intérêt décroissant de l’actualité.

À travers un flux constant de remarques provocantes, Trump a exploité les valeurs de l’information et s’est continuellement inséré dans le cycle de l’information. Et pour les journalistes sous pression pour produire du contenu, ses messages passionnés étaient des extraits sonores parfaits.

Maintenant, dépouillé de son porte-parole préféré, il n’est pas certain que Trump trouvera autrement pour exercer son influence. Mais une chose est sûre: son passage sur Twitter restera dans l’histoire.

