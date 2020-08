Twitter a bloqué le compte de campagne de Trump, Facebook a supprimé un message

Au cours des dernières heures, Twitter a bloqué le compte de campagne de Donald Trump (@TeamTrump) pour avoir publié un article en violation des règles du réseau social sur la désinformation des coronavirus. Le tweet, maintenant supprimé, contenait un extrait d’une interview que Trump a donnée à Fox News déclarant que les enfants le sont “pratiquement immunisé“à COVID-19. Un mensonge que Twitter a rapidement dissimulé en bloquant le compte jusqu’à ce que le tweet soit supprimé. Facebook a également supprimé un message de la page officielle de Trump.

Dans le cas du réseau social de Mark Zuckerberg, le message publié par Trump a été supprimé pour violation de la politique de désinformation. Le message contenait le même clip de l’interview de Trump avec Fox News dans laquelle il appelait les enfants immunisés. L’entrevue contenait également des phrases telles que «COVID-19 s’en va» et l’idée que «les écoles doivent rouvrir» parce que «donc ça disparaîtra comme d’autres choses». Celui sur les enfants en est un mensonge démenti par plusieurs études, qui ont plutôt montré que les enfants de plus de 5 ans peuvent être porteurs du virus à des niveaux beaucoup plus élevés que les adultes.

“Cette vidéo contient de fausses informations selon lesquelles un groupe de personnes est immunisé contre le COIVD-19, une violation de nos politiques concernant désinformation sur le coronavirus“a commenté un porte-parole du réseau social. Il s’agit du dernier message de Trump retiré de Facebook ces derniers mois par le changement de politique qui a vu le réseau social décider de bloquer également le contenu de Trump en cas de violation des directives, y compris les publicités Pendant ce temps, le compte Twitter de la campagne a supprimé le message et le profil a recommencé à tweeter normalement au cours des dernières heures.