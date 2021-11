Twitch & YouTube : MontanaBlack révèle combien d’argent il gagne par mois

Tic-Banderole MontanaNoir était un invité dans un format assez inhabituel. Là, il a révélé combien d’argent il gagne à peu près par mois avec ses activités de streaming. Surtout, il devient clair que l’ensemble est soumis à de très fortes fluctuations. Néanmoins, ses fans continuent de le rendre un peu plus riche chaque mois.

MontanaBlack révèle combien d’argent il gagne avec Twitch, YouTube & Co par mois

MontanaBlack à la télé ? Habituellement là Star de Twitch et streamer MontanaBlack plutôt pas d’interviews télévisées. En conséquence, son apparition sur SternTV est presque une exception légendaire. Mais pour ça Présentateur de Sky Sports Riccardo Basile Montana Black se laisse convaincre et participe au format « My Story », où il parle de la boîte à couture pendant une demi-heure.

Combien d’argent MontanaBlack gagne-t-il ? Pas seulement depuis le piratage de Twitch, les fans de MontanaBlack se demandent combien d’argent le streamer gagne. Maintenant il le donne, ou au moins il en donne un cadre rugueux dans lequel le revenu mensuel est probablement toujours approximativement.

« Chaque mois est différent. Il n’y a pas de règle empirique. Un bon mois peut être avec 200 000 euros, un mauvais mois peut être avec 50 000 euros. Mais très bon argent.«

Cela devrait y arriver : MontanaBlack a déjà dans le passé a parlé plusieurs fois de ses revenus sur YouTube. D’ailleurs on sait depuis le hack de Twitch à peu prèsce que le streamer est payé directement par Twitch. en outre Il gagne également des accords publicitaires.

MontanaBlack est controversé : MontanaBlack est l’un des streamers les plus populaires en Allemagne et même le monde, mais il y a aussi divers scandales sur la star de Twitch. Il revient toujours en exemple attiré une attention extrêmement négative avec des déclarations sexistes et il aurait également des liens avec la scène nazie.

Aimez-vous MontanaBlack ? Que pensez-vous de ce qu’il gagne par mois ? Faites le nous savoir dans les commentaires.