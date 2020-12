Twitch supprime le tag ‘Blind Playthrough’ par peur de bouleverser les aveugles qui le voient

Écoutez, nous sommes comme neuf mois dans une pandémie et apparemment désespérés pour toute forme de divertissement, que nous le trouvions en ligne ou dans les jeux vidéo.

Alors, quand une clameur silencieuse s’éleva concernant Tic avoir une balise « Blind Playthrough » et en quelque sorte, au-delà de toute mesure d’éducation et de simple bon sens, il en quelque sorte a fini par se faire accrocher par des « activistes des réseaux sociaux » dont la principale préoccupation est de faire en sorte que les gens les aiment par procuration de leur rhétorique, c’était un autre jour dans les cages au bâton pour la grande majorité.

Craint que la langue ne soit capable et pourrait offenser les aveugles qui liraient cette balise montaient et Twitch faisait la seule chose qu’une organisation pouvait faire lorsqu’elle était soutenue contre le mur proverbial par quelques personnes en colère se donnant le bon vieux pouce sur les choses qu’elles publient sur divers forums.

Ils ont supprimé le langage blessant. Le dictionnaire n’a manifestement pas été facilement consulté lors de cette décision.

Je dois annuler le dictionnaire officiel maintenant putain – Matité (@ Mattness8) 5 décembre 2020

Désormais, les personnes aveugles ne seront plus décriées en voyant des streamers Twitch faire des jeux à l’aveugle, ou en lisant une étiquette contenant le mot « aveugle », car on pense généralement que cela est faux de parler et de conduire dans le territoire dangereux du crime de pensée.

Les « Blind Playthroughs » sont (étaient?) La langue vernaculaire utilisée par les streamers Twitch pour faire savoir à leur public de ne pas essayer d’aider le streamer en offrant constamment des conseils sur le jeu. Le terme « aveugle » fait référence au fait que le streamer qui joue au jeu se passe généralement à vue, sans regarder les bandes-annonces et les extraits de jeu tout en n’ayant aucune intention de permettre aux gens de le gâcher.

Le chat est fortement modéré et c’est généralement une expérience agréable pour tout le monde. Sauf pour les aveugles qui regardent.

Un individu vocal sur Twitter, un spécialiste du marketing auto-étiqueté pour Twitch, a félicité la société confuse qui a acheté la plate-forme de streaming la plus réussie pour avoir supprimé le mot considéré comme blessant pour ceux qui peuvent le voir simultanément sans rien voir.

Pourtant, comment elle a tweeté quelques-uns se demandent s’ils devraient l’annuler, pour un tampon de sécurité – elle a déclaré dans le tweet se félicitant qu’elle était « heureuse de voir ». Ceci est considéré comme relativement inflammatoire pour les aveugles et déprimé.

Heureux de voir que Twitch a écouté tous ceux qui ont partagé leurs commentaires et ont supprimé la balise «Blind Playthrough» pour encourager un langage plus inclusif pour notre communauté. Vous pouvez toujours utiliser « First Playthrough » ou choisir de l’utiliser en combinaison avec « No Spoilers » pour le même sentiment. 💜 – Aurélien △ ⃒⃘ (@aureylien) 4 décembre 2020

Les discussions sont actuellement signalées comme étant en cours dans Twitch, car une balise de « speedrunning » (faisant référence à jouer à un jeu le plus rapidement possible) pourrait laisser ceux qui n’ont pas de membres inférieurs sans jambe sur laquelle se tenir, pour ainsi dire.

Twitch encourage les streamers à utiliser désormais « First Playthrough » avec la balise « No Spoilers », malgré les inquiétudes croissantes selon lesquelles les aveugles qui étaient auparavant offensés en voyant le terme « aveugle » ont maintenant deux fois plus de lecture à faire.