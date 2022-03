Twitch Streamer vend ses pets dans un bocal pour 1 000 €

Mais son dernier mouvement pourrait être le plus étrange à ce jour, car la jeune femme de 28 ans fouette maintenant ses propres pets dans un bocal pour 1 000 € la pop.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Amouranth s’est fait un nom en ligne avec son contenu ASMR et cosplayer.

En plus d’être saluée comme la streameuse féminine la plus regardée sur Twitch en 2021, elle a également révélé qu’elle gagnait plus d’un million de dollars par mois sur OnlyFans.