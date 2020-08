Twitch Prime révèle la liste des jeux gratuits pour le mois d’août

Comme chaque mois, la plateforme de streaming Tic Il a tenu à remercier tous les utilisateurs abonnés au mode Prime avec un nouveau contenu. Si, en juillet, ils accordaient un accès gratuit à des jeux vidéo comme Turok 2: Graine du Mal, GRIP ou Dark Devotion, cette fois, ils ont choisi de donner des titres avec des thèmes plus similaires. Ci-dessous nous détaillons tous les jeux disponibles Pour ce mois:

Shaq Fu: Une légende renaît

Ce beat em ‘up est une suite du jeu vidéo sorti dans les années 1990 pour SNES, qui n’a pas obtenu de très bonnes critiques précisément. Avec cet épisode, le bon gars de Shaq veut se racheter avec des coups de poing dans les rues.

Varsovie

Situé dans le soulèvement polonais de 1944 au tour par tour (pendant la Seconde Guerre mondiale), ce jeu vidéo de rôle tactique au tour par tour invite les joueurs à utiliser toutes les ressources possibles pour aider au combat d’un groupe de héros combattant l’oppression. des nazis.

Trahison à Beatdown City

Dans une ville dystopique, les joueurs prendront le contrôle d’une série de personnages les plus pittoresques qui chercheront à affronter leurs voisins pour sauver le président. Les batailles sont basées sur un beat em ‘up mais ont des composants de rôle tactique au tour par tour.

Escouade Chroma

Ce jeu de rôle tactique développé au Brésil est fortement influencé par les programmes de télévision japonais tokusatsu, représentés ici par les inoubliables Power Rangers. Les protagonistes sont cinq acteurs spécialisés dans les scènes d’action qui quittent leur travail pour se consacrer à être de véritables héros.

Chrome flamboyant

On est confronté à un autre titre d’origine brésilienne, mais dans ce cas, on essaie d’honorer les classiques courir et flinguer comme les jeux de la saga Contra. Les utilisateurs visiteront une planète Terre dominée par l’ordinateur, où les humains sont totalement supprimés. L’objectif sera de combattre les machines et de les libérer toutes.

Comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, plusieurs jeux appartenant au genre de rôle tactique au tour par tour ont été inclus, les fans seront donc ravis. Pour le reste, suffisamment de thèmes de guerre et d’action pure et simple ont été inclus. Il n’y aura pas de temps pour se reposer ces prochaines semaines.

