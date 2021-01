Twitch Perma-Bans autoproclamé «  missionnaire Esport  » pour s’être engagé dans une conduite haineuse en streaming

S’il existe un moyen de communication, quelqu’un l’utilisera inévitablement pour essayer d’encourager les autres à adopter leurs opinions religieuses et politiques.

Cela se produit avec des parents qui communiquent avec leurs enfants, des pressions régionales où une religion spécifique et des préjugés politiques se répandent dans les communautés qui sont ensuite vantés vers les régions, et tout ce que les humains ont tendance à s’accrocher, qu’il soit faux ou juste, avec ou sans preuve tangible.

C’est une tendance intéressante des humains, où ils ont tendance à se sentir plus «bien» lorsqu’ils peuvent rassembler un groupe de personnes qui croient en la même forme de spiritualité et d’idéaux dans lesquels ils peuvent trouver du réconfort; pas une déclaration de savoir si c’est vrai ou faux, simplement qu’il semble être une tendance humaine qui s’est perpétuée depuis l’aube de l’humanité.

Entrez un (ancien) Tic streamer du nom d’un « DrWitnesser » qui aimait diffuser ses tentatives de convertir les enfants à sa religion personnelle tout en jouant Fortnite, de manière plutôt agressive; il a finalement reçu une interdiction permanente de Twitch après des infractions constantes et une tentative de faire passer son programme aux enfants jouant à des jeux vidéo.

Dans un tweet concernant l’interdiction de Twitch, DrWitnesser affirme ensuite que Twitch est horrible car ils bousculent « leur agenda » dans la gorge de tout le monde. Prenez une profonde inspiration et appréciez la rare ironie montrée sous une forme immaculée.

Twitch a une fois de plus montré qu’ils n’avaient aucune tolérance pour un #Christian streamer qui prêche ce que #Bible enseigne. C’est une organisation hypocrite et biaisée qui bouscule leur agenda dans la gorge de tout le monde. Je suis content d’être parti… prendre un peu de temps pour décider de mon prochain déménagement. pic.twitter.com/jMvRyAuIbF – 𝘿𝙧.𝙒𝙞𝙩𝙣𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧 (@DrWitnesser) 7 janvier 2021

Les flux les plus récents de DrWitnesser l’ont fait dire agressivement à un enfant musulman qu’il brûlera en enfer pour toute l’éternité, car il ne croit pas aux mêmes aspects que le streamer.

Cette forme d’endoctrinement a tendance à bien se porter contre les enfants en personne, car elle les oblige à se sentir vulnérables; en ligne, cependant, et ce n’est qu’un discours de haine à peine masqué se faisant passer pour «faire une bonne action».

putain de merde c’est quoi ce bordel – LavaHawk (@ LavaHawk_17) 7 janvier 2021

Le streamer s’est qualifié de « missionnaire esport » et a passé d’innombrables heures, presque exclusivement à Fortnite, faire du prosélytisme aux enfants qui tentent de jouer à un jeu vidéo pour se convertir à n’importe quelle forme de croyance qu’il a décidé vrai croyance.

Pour être clair, cela, lors de l’exécution, semble être une forme de comportement prédateur des enfants, car le streamer a activement cherché les enfants à se convertir avec des discours en conserve sur ses croyances sur le « péché » et la totalité de la Terre et de la vie en cours de construction. six jours par une divinité omniprésente qui existe simplement.

Twitch a toujours manqué le point à maintes reprises avec la conservation et le soin des streamers et de leurs téléspectateurs avec des conséquences déséquilibrées qui ont tendance à frapper durement les hommes. Cette fois, cependant, un prédateur a perdu définitivement sa plateforme et nous avons du mal à ressentir autre chose que de la satisfaction.