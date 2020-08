Twitch : Ninja est de retour !!

Début août, la mise à jour de Fortnite concernant les voitures est sortie et le joueur le plus célèbre du jeu Battle royale a fait le grand saut. C’est vrai, Tyler “Ninja” Blevins est de retour et, il est en train de marquer à nouveau son ancien terrain de jeu avec 96 000 spectateurs et cela ne cesse de monter.

We can’t let Ninja catch up with us, he just hit affiliate! 😂 https://t.co/5ZvTVLJ27a — Jowers (@Jowers97) August 6, 2020

Ce saut intervient après un court passage sur YouTube, où l’animateur aux cheveux bleus a attiré plus de 100 000 fans. Ce saut a fait réfléchir beaucoup de gens qui se demandaient où Ninja allait garer en permanence son bandana Red Bull après la fermeture soudaine (vraiment ?) de Mixer.

Une Star parmi les Stars du Gaming Stream

Pendant un certain temps, Ninja se produisait exclusivement sur la plateforme de Microsoft, ce qui lui aurait permis de gagner des millions de dollars. Mais malgré le braconnage de plusieurs streamers Twitch très médiatisés et de quelques fonctionnalités expérimentales, Mixer n’a jamais décollé. Depuis, Mixer a commencé à faire passer ses utilisateurs aux jeux sur Facebook, bien que beaucoup d’entre eux quittent le navire pour revenir sur Twitch.

Ninja, de retour sur Twitch, recense 100 000 viewers en 15 minutes… https://t.co/77BeIIeQBu — Crude Felon (@crudefelon) August 6, 2020

Il est possible que l’incursion de Ninja sur Twitch ne soit pas permanente non plus – selon un récent article du Hollywood Reporter, Blevins est en train de se fixer pour objectif de devenir une star de cinéma.

Un reconversion vers le cinéma ?

“Blevins, qui n’a pas d’agent de talent, lit des scénarios et cherche des idées originales qu’il pourrait produire ou dans lesquelles il pourrait jouer”, indique le rapport. Apparemment, Blevins a eu un petit rôle dans le dernier film de Jumanji qui a finalement été coupé, mais les fans peuvent s’attendre à le voir dans le prochain film de Ryan Reynold, Free Guy. En outre, Blevins n’a pas “encore” de bouton “s’abonner” sur Twitch en ce moment – il n’est plus partenaire de la plateforme – bien qu’il ait une partie de sa description du flux de vie consacrée aux dons.

Twitch, pour sa part, a semblé un peu “véxé” au sujet du départ initial de Blevins – pendant un certain temps, son URL redirigeait les spectateurs vers une page d’accueil générale de Fortnite qui disait “The Ninja you’re looking for is in another castle – Le Ninja que vous recherchez est dans un autre château”, autrement dit chez Microsoft. Mais ce mouvement s’est retourné contre lui, car les gens ont vite commencé à repérer les flux de films pornographiques en direct qui apparaissaient sur l’ancienne URL de Blevins. Les choses se sont arrangées, mais Blevins était contrarié que cela se soit produit.