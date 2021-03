Twitch mesurera bientôt la convivialité publicitaire des streamers avec Brand Tool

Fin juin 2020, Guy « DrDisrespect » Beahm, l’un des streamers les plus populaires et les plus réussis au monde, en a reçu un Interdiction permanente sur la plateforme de streaming Tic. Les raisons exactes de cette étape ne sont toujours pas officiellement connues. Il y a juste diverses rumeurs et spéculations sur les raisons pour lesquelles la plate-forme devrait bloquer son streamer le plus réussi.

Tic: Score de sécurité de la marquepour mesurer la convivialité des banderoles

DrDisrespect est maintenant sur YouTube et héberge ses streams sur cette plateforme. L’interdiction de Twitch n’a pas nui à son grand succès, bien au contraire. L’énorme vague d’attention a rendu Guy Beahm plus connu que jamais.

En raison d’une découverte très spéciale dans le code de l’API interne de la plate-forme de streaming, le sujet du blocage permanent de DrDisrespect a maintenant reçu une nouvelle attention.

Twitch prévoit apparemment un soi-disant Score de sécurité de la marque à déployer pour votre propre plateforme. Cela signifie que chaque streamer est automatiquement évalué, à quel point ils finissent par être respectueux de la marque.

L’évaluation est basée sur divers paramètres tels que l’historique des interdictions passées, l’âge du streamer, l’historique des discussions et une évaluation manuelle par les employés de Twitch. À l’avenir, les annonceurs devraient évidemment pouvoir utiliser ces données pour ne pas faire de publicité sur les canaux de streamers «problématiques».

Ce sont des NOUVELLES ÉNORMES car il s’agit de données utilisateur que les utilisateurs de l’UE et de la Californie pourraient demander à obtenir en raison du GDRP et du CCPA et Twitch utilise ces informations à des fins publicitaires et de primes / sponsors.

Les raisons d’interdiction sont dans ces informations donc @drdisrespect pourrait découvrir pourquoi il a été banni. https://t.co/iOE5G00hzo – Saysera (@ Saysera69) 9 mars 2021

À la demande de PCGamer, Twitch a publié une déclaration sur le sujet:

« Nous recherchons des moyens d’améliorer l’expérience Twitch pour les téléspectateurs et les développeurs, y compris des efforts pour mieux cibler les publicités pertinentes sur les bonnes communautés », a déclaré un porte-parole de Twitch. «La confidentialité des utilisateurs est d’une importance capitale pour Twitch. Au fur et à mesure que nous affinerons ce processus, nous n’aurons aucun plan qui compromettra cette priorité. Rien n’a encore été commencé, aucune information personnelle n’a été partagée et nous tiendrons notre communauté informée de toute mise à jour. «

Pourquoi Twitch a-t-il suspendu DrDisresprect?

Étant donné que les différents paramètres sont des données d’utilisateur, les personnes dans l’UE, en Californie et dans d’autres pays peuvent demander l’accès à ces informations grâce aux réglementations de protection des données applicables respectives. En conséquence, DrDisrespect pourrait théoriquement s’enquérir de ces données et ainsi découvrir pourquoi il a été banni de Twitch.

Selon Twitch, l’outil de marque n’est actuellement pas encore actif. En conséquence, un peu de temps devrait s’écouler avant que cela ne soit officiellement utilisé par la plate-forme de streaming.

Mais il peut aussi y avoir des raisons contractuelles pour lesquelles Twitch s’est étonnamment séparé de DrDisrespect. On ne sait toujours pas si les raisons exactes seront jamais officiellement annoncées par l’une ou l’autre des parties.